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欧盟与挪威签署“绿色联盟协议”应对气候变化

2023年04月25日19:56 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩4月24日电 （记者殷淼）24日，欧盟和挪威签署“绿色联盟”协议，承诺共同应对气候变化、保护自然和开发摆脱化石燃料所需的技术。

该联盟自2022年2月起开始运作，涵盖自然保护、扭转生物多样性丧失、适应气候变化以及去除、捕获和储存二氧化碳的技术等领域。

作为挪威与欧盟之间建立战略伙伴关系持续工作的一部分，该伙伴关系还重点关注化石燃料的转型，包括清洁交通、可再生能源和制氢，以及获取这些技术所需的关键原材料。

欧盟委员会主席冯德莱恩在签署协议时表示，“很多主题都包括在绿色联盟的保护伞之下，这将使我们能够携手并肩沿着气候中和的道路前进。”

挪威首相斯特勒强调了摆脱化石燃料的必要性。他说，“挪威正在与我们的欧洲伙伴密切合作，努力实现我们的气候目标。这个绿色联盟正在就我们将如何做到这一点提供非常全面的答案。”

据悉，该联盟协议同时也包括了在国际层面应对气候变化的措施。例如，双方承诺根据《巴黎协定》促进清洁能源转型，以及增加公共和私人资金的投资等。

(责编：崔越、刘慧)

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