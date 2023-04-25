人民网衢州4月25日电 芳菲四月，春意盎然。25日上午，2023中国国际特种纸展会在历史文化名城浙江衢州隆重开幕。展会为期3天，以“扩大开放合作、促进特种纸产业发展”为主题，通过举办贸易展览、会议论坛、学术交流等系列活动，助力企业开拓海内外市场。

改革开放45年来，中国特种纸产业取得了长足的进步，特种纸已成为国民经济各行各业不可或缺的基础原材料，有力地支撑了中国经济的快速发展。特种纸产业符合绿色环保理念、充满创新活力，在中国积极推进“双碳”战略和“创新发展”战略的大背景下，发展潜力巨大。

“作为中国乃至全球特种纸产业的重要聚集区，衢州市政府及相关部门高度重视特种纸产业的发展，为企业开展科技创新和经营活动营造了良好的氛围。”衢州市委常委、常务副市长周向军在开幕式上介绍说，特种纸产业是衢州传统优势产业，也是重点培育的六大产业链之一，现已成为全国和省级特种纸生产基地和亚洲最大的装饰原纸生产基地。2022年，全市特种纸产量约200万吨，占全国30%左右。计划到2025年，特种纸产值规模达到300亿元。

中国国际特种纸展会是全球唯一的特种纸专业展会，创办于2015年10月，每两年举办一次，迄今为止已经成功举办四届。8年来，展会水平不断提高，影响力不断扩大，已发展成为全球特种纸产业开展行业交流和商务对接的领先平台，为国内外特种纸产业界同行交流经验，沟通信息，开拓市场，增进了解发挥了积极的作用。（周科、谭蕾、万晓玲）

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