人民网新加坡4月25日电 （记者赵益普）第六届中国国际进口博览会（简称“进博会”）25日在新加坡举办推介会。这是进博会首次在新加坡举办推介会，吸引近200名新加坡企业、商会人士参加。推介会由新加坡工商联合总会、中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）联合举办。

新加坡工商联合总会中国暨北亚工商组第一副主席黄山忠在致辞中表示，进博会证明了中国致力于推动全球贸易和经济合作的决心，这是一个“国际性、世界级的平台”，有利于各国参与者之间的相互理解与协作，从而推动世界经济的开放与包容。

黄山忠介绍说，新加坡工商联合总会连续五年组织新加坡企业参加进博会，在去年的进博会上，新加坡展台面积达1294平方公尺，分布在服务贸易、食品及农产品，以及消费品三个展区，新中两国企业意向合作金额达1亿新元（约5.18亿元人民币）。相信今年的进博会将继续促进国际贸易和经济合作，开发新中两国企业之间巨大的商业合作潜力。

中国驻新加坡大使馆经济商务公使衔参赞钟曼英表示，已经连续五年举办、即将进入第六届的进博会是中国坚持对外开放的有力印证。目前，中新之间的航班往来正在有序恢复，两国企业对于彼此都有深度合作的需求。上海是新加坡企业聚集最多的中国城市，通过上海这个窗口和进博会平台，相信会有更多新加坡企业进入更广阔的中国市场。

中国国际进口博览局副局长刘福学在推介会上表示，新加坡是进博会重要参展国，过去五年，新加坡企业从未缺席进博会。来自新加坡的服务贸易、食品和消费品在进博会上大放异彩，众多新产品、新技术、新服务通过进博会进入中国市场，落地生根。当前，中新各领域合作发展前景十分广阔，对两国关系和务实合作而言，进博会是一个出成果、见实效的好契机、大平台。

中国银行新加坡分行行长程军表示，新加坡企业普遍重视开拓国际市场，中国市场充满着巨大的潜力，参加进博会有助于新加坡企业开拓新的商业机会，获得更多媒体的曝光率。中国银行新加坡分行将一如既往支持新加坡企业参加进博会，推进中新企业之间的伙伴关系。

新加坡鱼尾狮音乐教育科技公司创始人郑琬婷在推介会现场告诉人民网记者，自己去年首次参加进博会，感触非常深刻，“进博会作为极具影响力的国际性展会，是新加坡企业探索中国市场不可错过的重要平台”，尤其对于鱼尾狮这样的新兴品牌进入中国市场，具有重要的里程碑意义。2023年，郑琬婷将继续参加进博会，目前已在筹备阶段，准备申报在进博会创新孵化馆发布新产品和技术，她期待将“鱼尾狮智能音乐教育系统和装备”带去中国，并寻求同中国相关企业的合作机会。

在当天的推介会上，国家会展中心（上海）进口博览会展览部总经理助理田野还向参会的新加坡企业代表介绍了第六届进博会的筹备及展区情况。据了解，第六届进博会将于今年11月5日至10日在上海举办，继续由国家综合展、企业商业展、虹桥论坛、专业配套和人文交流活动等组成，目前各项工作正在稳步推进。

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