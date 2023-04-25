美国肯塔基州卡罗尔县治安官办公室日前雇佣“误杀”非洲裔女子布伦娜·泰勒的白人警察迈尔斯·科斯格罗夫，在当地引起争议。抗议者24日在该州卡罗尔顿市中心聚集，要求他“必须离开”。

“我认为他应该进监狱，”24岁居民黑莉·威尔逊说，科斯格罗夫现在竟然还在小镇维护治安，这“真是荒谬”。

卡罗尔县治安官办公室22日证实雇佣科斯格罗夫。他在2021年1月被路易斯维尔市警察局解雇，原因是在突袭泰勒住所行动中违反使用武力程序且没有使用执法记录仪。

2020年3月，路易斯维尔市警方在一次搜查行动中闯入一所住宅，开枪打死26岁的泰勒。泰勒男友说，他和泰勒当时从梦中惊醒，以为有人非法闯入，他开枪自卫。警员随后连开数十枪还击，泰勒身中数弹。调查人员认定，科斯格罗夫朝泰勒住宅开了16枪。

2020年9月，路易斯维尔市大陪审团裁定，泰勒案当事警员中，包括科斯格罗夫在内的两人因“正当理由”开枪，不予起诉。另一名警员因开枪时子弹射入泰勒邻居家，威胁住户安全，受到“肆意危害”罪名指控，但这一指控与泰勒中弹身亡没有直接关联。

同年11月，肯塔基州执法委员会投票决定不予撤销科斯格罗夫的州治安官资质证书。这意味着他可以申请该州其他相关执法工作。

泰勒遭警方枪击死亡后，肯塔基州多地爆发反种族歧视和反警察暴力执法抗议活动。在科斯格罗夫枪杀泰勒一案引发严重影响的背景下，卡罗尔县警方依旧选择雇佣此人，引发民众不满。卡罗尔县副治安官罗伯特·米勒称，科斯格罗夫通过了入职背景调查。

由于没有可供查询的全国性数据库，因不当行为辞职或被解雇的美国警察仍可申请到其他警察机构和部门工作。如果疏于做适当背景调查，一些机构可能会雇佣被解雇的警察。在杜克大学法学院教授本·格伦沃尔德看来，鉴于科斯格罗夫此前引发的高度关注，他的受雇应该并非“疏忽”，可能是“有意为之”。

美国涉警种族暴力事件频发。2020年5月25日，明尼苏达州黑人男子乔治·弗洛伊德遭白人警察跪压颈部近9分钟后死亡，在全美多地引发长时间、大规模反对种族主义和警察滥用暴力的抗议示威。今年1月，黑人男子泰尔·尼科尔斯在田纳西州孟菲斯市遭多名警察殴打致死，再度引发美国社会对改革警察体制的讨论。（李富玉）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)