人民网 崔译戈

一季度中国国民经济企稳回升，开局良好，受到国际社会广泛关注。外国媒体纷纷表示，一季度国民经济数据反映中国经济韧性足、潜力强，中国发展将为全球经济复苏注入强劲动力。

一季度“开门红”彰显发展动力

国家统计局近日发布数据显示，初步核算，今年一季度我国国内生产总值（GDP）284997亿元，按不变价格计算，同比增长4.5%，比上年四季度环比增长2.2%。美国有线电视新闻网报道称，这一数字超过路透社此前作出的4%增长预测。

《纽约时报》报道称，一季度经济数据超出预期，表明中国经济正在复苏，消费和出口开始反弹，基础设施和制造业投资强劲。牛津经济研究院高级经济学家卢姿蕙表示，一季度数据显示中国经济正在健康反弹，这也为政府提供了支持经济发展的政策空间。

一季度经济数据公布后，摩根大通、花旗银行、瑞士银行、法国兴业银行、美国银行和野村国际等国际机构纷纷上调对中国经济增长的预期。美国消费者新闻与商业频道援引多位经济学家观点分析称，一季度数据显示中国国民经济增长强劲，开局良好，正在努力实现经济增长的目标。

中国经济成为全球复苏“发动机”

在国际局势动荡不安、全球面临增长放缓危机的背景下，中国国民经济稳步发展，越来越成为世界经济的“发动机”和“稳定器”。

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃指出，中国经济发展对全球意义重大。她表示，据IMF分析，平均测算，中国GDP增速每提高1个百分点，将带动与其他亚洲经济体增速提高0.3个百分点。

彭博社根据国际货币基金组织发布的《世界经济展望》数据测算，预计到2028年，中国将成为全球经济增长最大贡献者，国内生产总值增长将占全球经济总增长值的22.6%。

《华尔街日报》分析认为，2023年第一季度中国国民经济回暖，有望在美国和欧洲经济放缓之际提振全球经济增长。

高水平对外开放共享发展机遇

一季度，中国外贸稳中向好，外贸企业热度提升，体现中国不断推进高水平对外开放的坚实步伐和与世界共享发展机遇的信心决心。

据海关总署数据统计，2023年一季度中国货物贸易进出口总值9.89万亿元，累计增速由前2个月的同比微降0.8%转为增长4.8%。数据显示，一季度中国有进出口实绩外贸企业45.7万家，同比增长5.9%。

彭博社报道称，中国出口增长是经济的积极信号。报道认为，来自亚洲和欧洲国家的需求增长，中国工厂加大生产，提振经济预期。

4月23日，国务院新闻办公室在北京举行国务院政策例行吹风会，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，中国进口占世界进口的近11%，据世界贸易组织（WTO）不完全统计，中国已经是50多个国家和地区的最主要出口市场，并已连续14年是世界第二大进口市场。下一步，中国将继续采取一系列措施扩大进口。

南非独立传媒网站报道称，中国国内消费需求回升、进出口持续增长，有力促进中国经济复苏。

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