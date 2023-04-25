新华社喀土穆4月25日电 近日，苏丹安全形势急剧恶化，多国启动撤侨行动。据报道，处于武装冲突下的苏丹武装部队与快速支援部队达成一项覆盖全国范围的停火协议，定于25日零时生效，将持续72小时。

有流弹落在新华社驻喀土穆分社院内

苏丹冲突双方24日继续交火，首都喀土穆部分地区传出激烈枪炮声。目击者说，24日一早，喀土穆国际机场和尼罗河畔等地响起密集的枪炮声。

当天，有流弹落在新华社驻喀土穆分社院内。

这是4月18日在苏丹喀土穆拍摄的街头景象。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

苏丹武装部队和快速支援部队的武装冲突始于4月15日。冲突最早在喀土穆南郊的快速支援部队司令部爆发，后迅速蔓延到喀土穆全城和其他各州。

苏丹武装部队和快速支援部队迄今均未宣布己方的伤亡数字。苏丹卫生部公布的数字显示，冲突已造成至少400名平民死亡、约4000名平民受伤。

多个国际组织和国家发表声明，希望苏丹冲突各方停止敌对行动，开展对话。

首批中国公民已安全撤离

中国外交部发言人毛宁24日在例行记者会上回答相关提问时表示，第一批在苏丹中国公民已安全撤至苏丹邻国。

毛宁说，苏丹局势突变以来，党中央十分牵挂在苏中国公民安全。外交部第一时间启动领事保护应急机制，会同各部门、地方政府以及驻苏丹和周边国家使领馆与各方密切沟通协调，全力维护在苏同胞安全，并制订撤离转移方案。

“目前，外交部已派出工作组赴前方开展工作，第一批人员已安全撤至苏丹邻国。”毛宁说。

这是4月19日拍摄的苏丹喀土穆街头景象。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

中国驻埃及大使馆24日发布消息说，中国驻苏丹、埃及使馆密切关注并积极协助中国公民撤离苏丹、入境埃及，驻埃及使馆已派工作组前往埃及南部盖斯泰勒口岸。

中国驻苏丹、埃及使馆提醒中国公民密切关注当地形势，加强个人安全防范，在安全有保障的情况下，谨慎决定撤离路线；出发前向驻苏丹、埃及使馆报备个人信息及出行路线。鉴于中国驻埃及使馆已派工作组前往盖斯泰勒口岸接应，建议计划撤至埃及的中国公民从该口岸入境，以便使馆协助安排后续行程。

多国启动撤侨

约旦外交部22日宣布，自当天起从苏丹撤离大约300名约旦公民。

埃及外交部23日晚发表声明说，436名埃及公民当天从苏丹撤离。

巴勒斯坦外交部24日发表声明说，约270名巴勒斯坦人当天从喀土穆撤离。

伊拉克外交部发言人萨哈夫23日说，伊拉克正加快与有关国家协调，以推动在苏丹的伊拉克公民尽快撤离。

4月15日，苏丹首都喀土穆冒出浓烟。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

此外，沙特阿拉伯、美国、英国、法国、日本和韩国等连日来也正在通过各种渠道撤出外交人员和公民。（记者：王丙飞、柳伟建、姚兵、凡帅帅、冀泽、董雪、马卓言、杨威；编辑：张代蕾、王申、梁尚刚、孙浩、陈波、倪红梅、邵杰）

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