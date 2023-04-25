新华社巴黎4月24日电（记者肖亚卓）巴黎奥组委24日宣布，与42家法国的游船公司达成合作协议，这42家公司将提供116艘船只用于巴黎奥运会开幕式游行。

这42家公司绝大部分是巴黎本地的游船公司，只有一家来自斯特拉斯堡地区。

“我们非常高兴能和这些游船公司合作，这将使得这场前所未有、激动人心的奥运开幕式得以实现。”巴黎奥组委主席埃斯坦盖说。

这将是历史上首次夏奥会的开幕式从体育场“搬到”开放式的城市区域举办。届时将会有约10500名运动员乘坐船只沿着塞纳河由东向西入场，从奥斯特里茨桥出发航行约6公里到达耶纳桥，穿过巴黎城区最核心的区域，途经巴黎著名的地标性建筑如巴黎圣母院、卢浮宫、大皇宫以及埃菲尔铁塔等。

这条游船航线本身也是巴黎著名的旅游项目之一，各家游船公司每年接待的游客数量总计约800万人次。

按照组委会的最初设想，将有60万观众来到现场观看开幕式。但这一数字近期在法国国内引发了一些争议。巴黎公共交通系统的负责人佩克雷斯此前曾公开号召组委会将现场观众的人数控制在50万以内，但巴黎市市长伊达尔戈认为不用对现场观众的人数进行限制。

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