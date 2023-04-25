新华社北京4月25日电 土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔24日宣布，旨在推动土耳其与叙利亚关系正常化的新一轮谈判定于25日在俄罗斯首都莫斯科举行，土、叙、俄与伊朗四国的防长与情报机构主管将与会。

阿卡尔说，本轮谈判旨在协商解决叙利亚内战导致的问题以及“尽快推动本地区实现和平”。

2020年3月1日，土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔在土叙边境省份哈塔伊视察时发表讲话。新华社发

土耳其和叙利亚是邻国，彼此间有漫长的边界相接，历史上曾有领土、资源争议，近年来更突出的矛盾是库尔德问题。

土耳其长期指认库尔德工人党寻求通过武力在土耳其与叙利亚、伊朗、伊拉克交界地带的库尔德人聚居区建立独立国家，认定叙利亚库尔德武装“人民保护部队”是库尔德工人党在叙分支，将两者列为“恐怖组织”。叙利亚内战2011年爆发以来，“人民保护部队”在美国支持下不断壮大，目前控制叙北部大片地区。土耳其对此保持警惕，敦促美国等西方国家停止以打击极端组织“伊斯兰国”残余势力为名支持该武装，并多次越境打击叙利亚和伊拉克境内的库尔德武装。

十余年来，土叙外交关系中断，罕有官方往来。土耳其支持叙利亚反对派，一度要求叙利亚总统巴沙尔·阿萨德下台，俄罗斯和伊朗则支持巴沙尔政府。不过，土耳其近年来调整外交政策，频频向叙利亚等中东地区与土关系不睦的国家伸出橄榄枝，俄罗斯也有意推动土叙修复关系。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安先前暗示不反对与巴沙尔进行首脑会晤，后者则表示会晤前提是土耳其军队从叙利亚北部撤出。埃尔多安称，驻军是为了防范叙境内库尔德武装袭击土方。

土、叙、俄防长去年12月会晤过。本月早些时候，土、叙、俄、伊四方外交官代表在莫斯科碰面，筹备四方外长会谈。（沈敏）

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