新华社北京4月25日电 2020年黑人男子乔治·弗洛伊德遭美国警察“跪颈执法”而亡，促使联合国设立一个独立人权专家工作组，调查评估美国执法系统中的种族歧视问题。工作组24日开启在美国为期两周的走访。

联合国官网介绍，名为“国际推进执法中种族公平与平等独立专家机制”的人权专家工作组由联合国人权理事会任命，2021年7月成立，旨在“为非洲人和非洲裔群体推进执法过程中实现种族公平与平等的变革”。

工作组本次访美计划从4月24日到5月5日走访美国6座城市，即首都华盛顿、亚特兰大、洛杉矶、芝加哥、明尼阿波利斯和纽约，将与联邦、州和地方政府官员会面，走访执法机关、民权团体、拘留场所等。

据英国《卫报》报道，工作组成员胡安·门德斯说：“我们期待获得有关在美非洲裔群体生活经历的第一手资料，并将向各级政府提出建议，支持打击系统性种族主义和过度使用武力的努力。”

联合国方面介绍，工作组本次访美将考察执法人员使用武力的相关法律和实际操作，判断它们是否符合国际人权标准。工作组还将提出改进建议，确保“执法人员能够纠正对在美非洲人和非洲裔过度使用暴力以及其他侵犯人权的做法”。

维权团体“反对警察暴行的母亲”创办人科莉特·弗拉纳根欢迎联合国人权专家访美。她的儿子克林顿·艾伦2013年在得克萨斯州达拉斯市遭警察开枪打死，当时他手无寸铁。

弗拉纳根说，“在美国警务工作中，法外杀戮已经变得越发常见”，几乎每天都在发生，“这种警察的致命暴行是对人权的重大侵犯，而非洲裔承受的最多”。

2022年5月25日，在美国明尼苏达州明尼阿波利斯市，弗洛伊德的家人参加哀悼活动，纪念弗洛伊德遇害两周年。新华社发（本·布鲁尔摄）

2020年5月25日，黑人男子弗洛伊德在明尼苏达州明尼阿波利斯市遭白人警察跪压颈部近9分钟后死亡，在全美多地引发长时间、大规模反对种族主义和执法暴力的抗议示威。

近三年过去，美国涉警种族暴力事件仍然频发。今年3月，美国重演“弗洛伊德式悲剧”：弗吉尼亚州一名在押黑人男子伊尔沃·奥蒂诺被送往精神病院时死亡，亲属和律师查看医院监控视频后说，奥蒂诺在手脚被铐的情况下，遭多名警察跪压十多分钟。今年1月，另一名黑人男子泰尔·尼科尔斯在田纳西州孟菲斯市遭多名警察殴打致死。（陈丹）

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