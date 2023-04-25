人民网里约热内卢4月24日电 （记者吴杰）4月23日至24日，浙江丽水市委常委、副市长楼志坚率代表团到巴西里约视察侨团、看望侨胞、考察侨企，中国驻里约热内卢副总领事王尉育代表田敏总领事欢迎代表团一行，里约侨界在巴西华人文化交流协会会馆举行了丽水－里约经贸座谈会。

巴西中国浙江商会负责人与丽水市有关部门代表签署经贸合作备忘录。人民网记者 吴杰摄

王尉育表示，疫情三年后，丽水代表团跨越千山万水率先来到里约，深入侨界一线，看望在外打拼的游子，问计于侨，共商经贸发展大计。总领馆希望与侨团一道，为前来里约洽谈务实合作的国内团组提供更多有益支持，希望里约侨胞积极为祖国和家乡经济发展和中巴务实交流与合作提供有益建议，继续发扬旅巴侨胞爱国爱乡的优良传统，勇立时代潮头，为祖国和家乡经济社会发展、为中巴两国友好不断做出更大贡献。

里约部分侨领被授予丽水市“全球商贸大使”荣誉称号。人民网记者 吴杰摄

巴西华人文化交流协会主席上官建峰、里约中国和平统一促进会会长林非凡、巴西中国和平统一促进会会长王俊晓、巴西中国浙江商会会长郑侠茂、里约广东同乡会代会长聂国基和巴西华人文化交流协会荣誉主席、浙江省侨联兼职副主席尹霄敏等结合自身在巴工作生活经验表示，旅居巴西多年，见证了中巴经贸合作、人文交流的快速发展，我们应该积极响应中巴两国领导人最近发出的双方要深化务实合作，稳步推进现有重大合作项目，欢迎更多巴西优质产品进入中国市场等倡议，思考如何为家乡发展和中巴双边贸易继续作出贡献，为中巴经贸合作添砖加瓦。

“九山半水半分田”是丽水的自然风貌，楼志坚介绍了丽水市近年来在经济发展、城市运营、生态建设等方面快速发展的情况，以及丽水市经济社会同步发展、招商引资进一步加快的态势。他表示，华侨经济是丽水发展的重要动力，家乡建设需要海外侨胞的支持，希望侨胞继续关心家乡建设，把更多的资源和项目导入到家乡，我们也会给海外侨胞在家乡提供更好的政策、更好的环境、更好的服务，愿共同努力把家乡建设得更富裕、更漂亮。

在丽水－里约经贸座谈会上，里约部分侨领被授予丽水市“全球商贸大使”荣誉称号，巴西中国浙江商会负责人与丽水市有关部门代表签署了经贸合作备忘录。里约多家侨团主要负责人出席座谈会。

(责编：艾雯、杨牧)