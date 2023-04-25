“中国共产党的百年历程给我留下深刻印象，中共坚持执政为民，让人民生活水平不断提高，是古巴共产党学习的榜样。”4月23日下午，古巴共产党中央政治局委员、中央组织书记莫拉莱斯在参观中国共产党历史展览馆之后，写下了这样的感想。

应中国共产党邀请，由莫拉莱斯率领的古巴共产党代表团于4月23日至28日访华，其间他们专程前往中国共产党历史展览馆参观。

中共一大会址复原场景、中华人民共和国国旗图案设计原稿、月球样品、脱贫攻坚数据图表……一张张照片、一件件文物、一个个场景前，代表团成员驻足聆听讲解，不时凑近仔细观看。

在“中国共产党领导的革命根据地主要创始人照片墙”前，莫拉莱斯认出多位革命家，并说出了他们的名字。

来到“4D+6面”全景影院，代表团观看了红军长征途中的场景再现，血战湘江、飞夺泸定桥的惨烈，爬雪山、过草地的艰苦令他们动容。

莫拉莱斯说，建设中国共产党历史展览馆这样一个红色地标，不仅是在向革命先烈致敬，也是在向全体人民致敬。“这个想法非常伟大。”

沿着参观路线前行，代表团体验了高科技的“飞越中国”项目，在“驾驶舱”中俯瞰美丽中国。在复兴号高铁模拟驾驶舱中，他们纷纷拿出手机拍摄下不断刷新的“中国速度”。

“非常令人震撼。”莫拉莱斯感叹道，“我们十分钦佩中国人民通过坚韧不拔的奋斗所取得的成就，尤其是科技创新方面的成就。”

莫拉莱斯说，此次参观让他深刻了解了中国共产党领导中国人民创造的历史伟业，也感受到了中国人民对中国共产党的拥护和支持。

4月23日下午，古巴共产党中央政治局委员、中央组织书记莫拉莱斯率领古巴共产党代表团访华期间参观中国共产党历史展览馆。参观结束后，莫拉莱斯在留言簿上写下观展感想。新华社记者曹嘉玥 摄

“中国在很多方面都是世界典范。”莫拉莱斯说。

他表示，习近平总书记提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议为世界贡献了中国智慧。

“为了共建更加美好的世界，古巴共产党和政府愿继续深化古中两国人民源远流长的亲密友谊。祝愿古中友谊万古长青！”莫拉莱斯说。（记者曹嘉玥）

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