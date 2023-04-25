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第七届金树国际纪录片节在法国巴黎落下帷幕

2023年04月25日08:13 | 来源：新华网
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　　法国当地时间4月23日晚，为期三天的第七届金树国际纪录片节（金树节）在法国巴黎落下帷幕。

　　本届金树节主题为“文化之根——直面大自然”，共收到来自139个国家和地区的4199部影片。经过初评和预评，共有46部影片入围，其中包括来自中国的纪录片《追光万里》、《众神之地》等四部影片。

　　五位来自不同国家的终评委最后评选出六部获奖影片，印度影片《最后的希望》获得金树奖，中国纪录片《众神之地》获得“最佳中纪录片奖”。同时，金树国际纪录片节针对面向全球Z世代的“嘉果青年影像培训计划”专门设立的“金树嘉果计划最佳完成奖”，由中国的郭玥涵凭借《小新》摘取。

　　金树国际纪录片节主席王立滨在开幕式上致辞说，金树节的宗旨和目标是让世界各地的纪录片人通过镜头，将不同国家与民族的文化根源记录并展现出来，增进了解和尊重，同时为纪录片人提供交流合作的平台。

　　本届金树节评委会主席文森特·洛伊在发言中称赞金树节是连接东西方文化的桥梁、展示不同文化的平台。预评委、法国制片经理帕帕尼奥表示，本届入围纪录片带领观众“环游世界”，与那些为更美好世界而奋斗的人们站在一起。

　　本届金树节现场展映了20部入围影片，同时邀请20位国际行业专家围绕纪录片与环保、艺术、人工智能和女性等主题进行四场论坛探讨，精彩观点纷呈。圆桌对话——中国（北京）国际视听大会纪录片的机遇，引发与会纪录片人的强烈兴趣。

　　金树国际纪录片节创立于2016年,已连续在德国和法国举办六届。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

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