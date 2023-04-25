人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

东京电力：福岛核电站1号反应堆压力容器底部很可能有孔

2023年04月25日08:12 | 来源：新华网
小字号

　　新华社东京4月24日电 日本东京电力公司24日说，该公司运营的福岛第一核电站1号机组反应堆压力容器底部有孔的可能性很高。

　　综合日本媒体24日报道，东电公司当天在日本原子能规制委员会召开的一个会议上报告，水下机器人在1号机组反应堆压力容器底部拍摄到了空无一物的黑色空间，原本应该放置在那里的东西消失了。东电公司认为，反应堆压力容器底部的控制棒驱动装置部分脱落，压力容器底部有孔的可能性很高。该公司推测，福岛核事故当时熔融核燃料的热量导致压力容器底部穿孔。

　　水下机器人还拍摄到了为冷却核燃料而注入反应堆的水从压力容器中流下来的情景，东电公司据此推测压力容器底部的孔有多个。

　　福岛第一核电站1号机组反应堆在2011年日本“3·11”大地震引发的海啸中丧失冷却用电源，核燃料难以冷却发生熔毁，落到了反应堆底部。东电公司近日利用水下机器人勘察1号机组反应堆安全壳，从下方拍摄压力容器的底部，以判断能否将核残渣从核反应堆中取出。这是福岛核事故后首次拍摄到反应堆下方影像。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部