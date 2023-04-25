新华社东京4月24日电 日本东京电力公司24日说，该公司运营的福岛第一核电站1号机组反应堆压力容器底部有孔的可能性很高。

综合日本媒体24日报道，东电公司当天在日本原子能规制委员会召开的一个会议上报告，水下机器人在1号机组反应堆压力容器底部拍摄到了空无一物的黑色空间，原本应该放置在那里的东西消失了。东电公司认为，反应堆压力容器底部的控制棒驱动装置部分脱落，压力容器底部有孔的可能性很高。该公司推测，福岛核事故当时熔融核燃料的热量导致压力容器底部穿孔。

水下机器人还拍摄到了为冷却核燃料而注入反应堆的水从压力容器中流下来的情景，东电公司据此推测压力容器底部的孔有多个。

福岛第一核电站1号机组反应堆在2011年日本“3·11”大地震引发的海啸中丧失冷却用电源，核燃料难以冷却发生熔毁，落到了反应堆底部。东电公司近日利用水下机器人勘察1号机组反应堆安全壳，从下方拍摄压力容器的底部，以判断能否将核残渣从核反应堆中取出。这是福岛核事故后首次拍摄到反应堆下方影像。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)