新华社喀土穆4月24日电（记者王丙飞）苏丹冲突双方24日继续交火，首都喀土穆部分地区传出激烈枪炮声。多个国家已启动撤侨行动。

23日，喀土穆中心区基本平静。但到24日，苏丹武装部队和快速支援部队在喀土穆再次爆发激烈的武装冲突。目击者说，24日一早，喀土穆国际机场和尼罗河畔等地响起密集的枪炮声。当天，有流弹落在新华社驻喀土穆分社院内。

约旦外交部22日宣布，自当天起从苏丹撤离大约300名约旦公民。埃及外交部23日晚发表声明说，436名埃及公民当天从苏丹撤离。巴勒斯坦外交部24日发表声明说，约270名巴勒斯坦人当天从喀土穆撤离。伊拉克外交部发言人萨哈夫23日说，伊拉克正加快与有关国家协调，以推动在苏丹的伊拉克公民尽快撤离。此外，沙特阿拉伯、美国、英国、法国、日本和韩国等连日来也正在通过各种渠道撤出外交人员和公民。

苏丹武装部队和快速支援部队的武装冲突始于4月15日。冲突最早在喀土穆南郊的快速支援部队司令部爆发，后迅速蔓延到喀土穆全城和其他各州。苏丹武装部队和快速支援部队迄今均未宣布己方的伤亡数字。苏丹卫生部公布的数字显示，冲突已造成至少400名平民死亡、约4000名平民受伤。（参与记者：柳伟建、姚兵、凡帅帅、冀泽）

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