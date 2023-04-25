刚刚闭幕的第五届中新（重庆）战略性互联互通示范项目金融峰会上，一系列重要成果见证着中国和新加坡两国合作迈向更高阶段——签约创历届新高的90个务实合作项目，中新两国及东盟国家对进一步深化中国—东盟合作提出一揽子重大政策支持措施……

2015年11月7日，国家主席习近平访问新加坡期间，与新加坡总理李显龙共同见证两国继苏州工业园、天津生态城之后的第三个政府间合作项目——中新（重庆）战略性互联互通示范项目正式启动。

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。7年多来，中新互联互通项目构建多样化跨境融资渠道，培育便捷的陆海新通道，不断拓展合作新领域，促进区域间人流、物流、资金流、信息流的高效联通，一个个项目成果是“一带一路”生机活力的有力证明。

构建多样化融资渠道 推动“一带一路”资金融通

本届峰会上，陆海新通道金融服务联合体成立，国家开发银行、重庆银行、新加坡星展银行等56家中外金融机构，将联合推动通道沿线国家及地区间的跨境金融合作，促进跨境贸易投资及产业发展。

“联合体覆盖重庆、四川、广西等陆海新通道沿线各省区市、服务网点3000余家，联动新加坡、马来西亚等通道沿线国家和地区服务网点超千家。”重庆市地方金融监管局局长阮路说，这标志着覆盖通道全域的跨区域、跨境金融服务网络体系初步形成。

这是2022年9月5日拍摄的重庆城市景象（无人机照片）。新华社记者 黄伟 摄

陆海新通道金融服务联合体是本届峰会的重要成果之一。本届峰会达成签约项目90个、合同金额1110亿元，项目数量创历届新高，中新两国及东盟国家对进一步深化中国—东盟合作提出一揽子重大政策支持措施——

商务部将加快推进陆海新通道建设，围绕通道高质量发展加强各领域合作；银保监会将大力支持中新互联互通项目建设，鼓励中资在新金融机构进一步提升当地服务能力；国家外汇管理局将支持成渝共建西部金融中心，优化跨国公司本外币跨境资金集中运营管理，推动更多金融创新政策在成渝先行先试；

新加坡金融监管局提出新加坡与重庆从携手孵化绿色金融示范区、共同探索创建绿色金融市场生态体系、进一步协同双方可持续金融分类方案、探索新型融资结构等方面，加强未来领域的合作；多个东盟国家央行提出通过在跨境结算中推广使用本国货币、推动金融业数字化发展等方面举措支持增强区域金融互联互通。

本届峰会发布的成果显示，中新互联互通项目金融领域已实现多项突破——推动亚洲首个奥特莱斯REITs项目落地，发行募集金额3.96亿新加坡元的不动产投资信托项目；跨境债权转让、跨境资产转让业务试点在中西部地区率先开展；美元狮城债券、境外人民币债券、辐射西部的双币种内保外债、“再保理”跨境融资等在中新互联互通项目下实现首单突破……

7年多来，中国和新加坡在中新互联互通项目框架下，合作构建多样化的跨境融资渠道，正源源不断为“一带一路”注入新活力。

“依托中新互联互通项目，中新双方累计签约302.1亿美元的金融服务项目，已围绕跨境投融资、跨境结算、机构互设等方面共推出74项创新政策。”阮路说。

中新金融合作，让中国企业以更低的成本成功融资——

本届峰会公布的数据显示，截至今年3月底，中新互联互通项目框架下累计落地各类跨境融资项目折合196亿美元，辐射重庆、广西、四川、贵州、云南等10余个省区市，综合融资成本比国内低约1个百分点。

中新金融合作，让新加坡等东盟国家金融机构共享中国市场机遇——

在中新互联互通项目引领下，新加坡已在重庆合资或独资设立20家金融机构，涉及基金、融资租赁、村镇银行等领域。“中国市场非常大，新加坡金融机构的发挥空间也很大。”本届峰会期间，新加坡交易所北京代表处首席代表谢采含接受新华社记者采访时说。

本届峰会上，新加坡通讯及新闻部部长、内政部第二部长杨莉明在线上致辞时说，加强金融合作和互联互通，将推动东盟—中国经济融通，构建更多区域间金融生态系统，有助于降低企业成本，促进融资便利化，实现风险管控及资产管理便利化，这有利于增进贸易往来，加大新项目跨境投资，实现区域潜力最大化。

2023年4月20日，在重庆市第五届中新（重庆）战略性互联互通示范项目金融峰会开幕式现场，新加坡通讯及新闻部部长、内政部第二部长杨莉明线上致辞。新华社记者 黄伟 摄

培育陆海新通道 助力“一带一路”贸易畅通

“陆海新通道已从开行之初的1条线路，拓展至全球119个国家和地区的393个港口，成为我国西部地区联通全球的快捷通道。”西部陆海新通道物流和运营组织中心主任刘玮说。

2023年4月3日，陆海新通道跨境铁公联运班列（重庆—瑞丽—缅甸）首发班列在重庆江津小南垭铁路物流中心等候发车。新华社记者 唐奕 摄

作为中新金融合作重点支持领域，陆海新通道是在中新互联互通项目框架下诞生的重要成果之一。2017年，依托中新互联互通项目，西部相关省区市与东盟国家合作打造全新的国际贸易物流通道——中新互联互通项目南向通道，即陆海新通道的前身。

中新互联互通项目南向铁海联运通道常态化运行班列首发列车整装待发（2017年9月25日摄）。新华社记者 唐奕 摄

它以重庆为运营中心，各西部省份为关键节点，利用铁路、海运、公路等运输方式，向南经广西、云南等沿海沿边口岸通达世界各地，比经东部地区出海所需时间大幅缩短。

近6年来，陆海新通道发展持续提速。以今年一季度为例，西部陆海新通道物流和运营组织中心数据显示，一季度重庆经陆海新通道运输3.6万标箱，同比增长39%，货值达55.55亿元，同比增长25%。

2023年4月3日，陆海新通道跨境铁公联运班列（重庆—瑞丽—缅甸）首发班列在重庆江津小南垭铁路物流中心发车（无人机照片）。新华社记者 唐奕 摄

“开行之初，陆海新通道部分班列和班车货物‘有去无回’，货物品类仅50余种，如今已基本实现运输双向平衡，货物品类已拓展至900余种。”刘玮说。

中老国际货运班列庆铃汽车专列从重庆团结村车站驶出（2022年6月8日摄）。新华社记者 黄伟 摄

陆海新通道，破解西部地区物流难题，带动西部地区开放发展——

以前，重庆理文造纸有限公司从东南亚进口原材料，曾长期受到江海联运周期过长的困扰。2021年以来，在陆海新通道的支持下，公司物流难题迎刃而解。公司负责人说：“陆海新通道提供了高效的供应链保障，运输时间缩短15天左右，企业生产周期缩短，产量和效益大幅提升。”

甘肃中药材、新疆坚果、宁夏枸杞原浆和红酒、贵州茶叶、重庆麻花……曾经“藏在深闺人未识”的西部特色产品，正沿着陆海新通道源源不断走向世界，有的已成为当地外贸新增长点。

陆海新通道，让“一带一路”沿线国家和地区共享中国市场红利——

老挝优质大米搭乘陆海新通道中老铁路国际货运班列，仅需4天左右就能抵达重庆等西部城市商超柜台，而此前往往需要近1个月时间。

不只是老挝大米，泰国榴莲、越南巴沙鱼、柬埔寨香蕉等特色产品都更为快捷地进入中国市场。同时，我国正依托陆海新通道与老挝合作打造现代农业产业园项目，与柬埔寨合作探索“运贸产”一体化香蕉供应链等。

在重庆市江津区双福农贸城，洪九果品的工作人员在搬运从泰国运输过来的榴莲（2022年4月19日摄）。新华社记者 黄伟 摄

合作领域不断拓展 对“一带一路”辐射效应持续释放

今年3月，在中新互联互通项目支持下，12家重庆制造企业赴新加坡参加2023国际产业合作大会（新加坡），现场达成采购订单约1000万美元，确定合作意向12项。

消费者在位于重庆解放碑的“陆海新通道国际消费中心”选购商品（2022年5月28日摄）。新华社记者 唐奕 摄

这是中新互联互通项目在制造业领域的最新尝试。如今，项目合作领域正不断拓展，对“一带一路”沿线国家和地区辐射效应正持续释放——

在信息通信领域，双方合作开通中新国际数据通道，提供跨境数据传输安全等服务，设立中新信息通信媒体联合创新发展资金；

在航空产业领域，双方创新保税航材监管模式，推动新加坡航空保税航材分拨中心落户重庆；新加坡樟宜机场与重庆机场集团合作提升重庆江北国际机场管理水平；

在农业产业领域，双方实施中新（重庆）农业合作计划，成功推动柑橘、柠檬、菊花等农特产品常态化供应新加坡等东南亚市场；

在人才交流领域，双方实施中新人才培训合作计划，探索开展“卓越企业家”“卓越工程师”等系列联合培养计划；

在社会民生领域，双方合作推动重庆莱佛士医院、重庆中新肿瘤医院等相继建成投用。

“未来，中新互联互通项目合作领域将不断拓展，辐射效应将持续释放，这是由项目独特的合作模式决定的。”重庆市中新示范项目管理局副局长孙熙勇说，中新互联互通项目的优势在于不设地理边界，没有领域限制，紧扣中国西部地区和“一带一路”沿线国家和地区发展痛点，从重庆与新加坡“点对点”的牵手，带动中国西部地区与东盟“面对面”的交流合作。

文字记者：赵宇飞、李晓婷

视频记者：李爱斌

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编辑：金小茜、戚文娟、马宁、姚琪琳、胡碧霞、程昊

统筹：黄小希、方思贤

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