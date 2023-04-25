新华社联合国4月24日电 中国常驻联合国代表张军24日在安理会关于维护《联合国宪章》和多边主义公开辩论会上发言，呼吁各国践行真正的多边主义。

张军说，世界正站在历史的十字路口。人类社会面临前所未有的全球性挑战，霸权霸凌行径给世界带来深重危害，集团政治正在制造巨大的分裂和对抗。维护《联合国宪章》的紧迫性、重要性进一步上升。当前最需要的是，各国践行真正的多边主义，在联合国旗帜下加强团结，提升全球治理体系有效性，实现共同安全，促进共同发展，开辟共同未来。

第一，必须坚定捍卫《联合国宪章》的权威。捍卫宪章的权威和效力，不能只挂在嘴上，而要见诸行动；不能只要求别人做到，而要先从自己做起；不能搞选择性适用、对自己搞例外主义，而要慎终如始、一以贯之；不能搞排他性小圈子，制造所谓“民主对抗威权”叙事，挑起地缘政治对抗，而要倡导对话合作，坚持共商共建共享，以和平方式解决争端。

第二，必须坚定维护以国际法为基础的国际秩序。中方反对个别国家歪曲国际法含义，将自己的意志包装成所谓“基于规则的国际秩序”，强加于国际社会，大肆侵犯别国合法权利，破坏国际法治。中方也反对将国际协议视同儿戏，要么肆意撕毁协议，要么搞双重标准，毫无信誉可言。如果大国随意将关乎国际和平与安全的重要条约协议变成一纸空文，不仅国际法受到侵蚀，世界也将终无宁日。在这些方面，有关国家应认真反思自己的所作所为。

第三，必须保障各国平等参与国际事务。世界大变局正加速演进，多极化正变为现实，国际关系民主化的脚步也必须跟上，真正体现平等，提高多边主义的公正性和有效性。广大发展中国家特别是非洲国家，理应在联合国发挥更大作用，发展中国家的参与权和决策权必须得到保障。

第四，必须抵制违反国际法的单边制裁。美国等个别国家在安理会授权之外滥施单边制裁，完全是从维护霸权地位、技术垄断和意识形态出发，没有法律依据，同世界的发展进步形成巨大反差。单边制裁有如一头横冲直撞的怪兽，对国际关系的和谐稳定造成极大破坏。单边制裁也削弱了多边主义的权威性。中方再次敦促相关国家立即停止单边制裁，呼吁国际社会和各国坚持公平正义和独立自主，共同抵制和反制这种非法行为。

张军说，作为安理会常任理事国和负责任大国，中国坚持真正的多边主义。在遵守《联合国宪章》宗旨和原则、遵守国际法和国际关系基本准则方面，中国的记录是最好的。中方提出的构建人类命运共同体理念代表了解决当今世界重大挑战和难题的根本方向，中国将全力推进落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，全面推进中国式现代化建设，全方位参与联合国工作，为促进国际团结合作、共同应对挑战和维护全人类共同价值作出贡献。

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