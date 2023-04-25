□ 张 红

“做美国的敌人很危险，做美国的盟友更致命。”基辛格曾说过的这句话很扎心，想必最近不少美国盟友更是“感同身受”。

做美国的盟友，要忍得住被监听的难堪。五角大楼“泄密门”正闹得沸沸扬扬，高度机密的美国军事情报文件不断爆出新热点。无论是“五眼联盟”还是北约成员，美国的亲密盟友们发现自己的名字不断以一种令他们无比尴尬的方式出现在公众眼前。或许，大家已经见怪不怪。从2013年曝光的代号“棱镜”的大规模秘密监听项目，到2021年媒体爆料的美国国家安全局利用丹麦海底互联网电缆陆点获取数据监听欧洲盟国领导人，再到前不久爆出的美国政府秘密使用以色列NSO公司间谍软件进行网络窃密……美国“监听帝国”的身份被反复实锤。面对“老大哥”的无差别监听，小伙伴们也只能“打碎了牙往肚子里咽”。美国总统拜登就“泄密门”的表态极其耐人寻味：“我对泄密文件不担心，我对泄密这件事本身比较担心。但据我所知，并没有产生什么严重后果。”

做美国的盟友，要忍得住帮别人数钱的愤怒。俄乌冲突爆发一年有余，美国一直拱火浇油，持续拉着盟友一起向乌克兰输送重型武器和攻击性武器。结果呢？美国赚得盆满钵满：美国对欧洲出口液化天然气大幅攀升并攫取超额利润；美国军工行业一派“繁荣”景象，拜登政府承诺向乌克兰提供的300亿美元军事援助中，大部分订单流入军火巨头口袋。反观美国的欧洲盟友：通胀高企，能源危机蔓延，美国《通胀削减法案》加剧欧洲“去工业化”趋势，经济衰退风险加大；心心念念的战略自主似乎渐行渐远，对美国的军事依赖进一步加大。

做美国的盟友，还要忍得住被敲骨吸髓的痛楚。为遏制打压中国，美国将韩国、日本、中国台湾地区捆绑在一起推进所谓的“半导体同盟”，试图重组全球半导体分工体系，最终扩大美国半导体生产能力。然而，被迫放弃中国这个全球最大的半导体及其设备市场，不仅会损害自身的全球收益，还会将增长机会拱手让给竞争对手，再亲密的盟友也会觉得肉疼。更令盟友无奈的是，美国还通过《2022年芯片和科学法案》，推出“优厚”条件，吸引芯片企业到美国建厂。然而，明眼人都明白，这些条件“金玉其外，‘毒丸’其中”。即便千辛万苦拿到了实际少得可怜的芯片补贴，企业还得面对在美国建造以及运营芯片工厂的高昂成本和居高不下的通胀。而且，即使芯片企业从它们在美国的投资中获利，也将面临与美国政府分享利润以及泄露机密的问题。

法国、德国、挪威等国被监听政要曾纷纷表态：美国监听盟友的行为“完全不可接受”，但这并没能阻止美国继续监听世界；法国总统马克龙曾公开指责美国高价向欧洲各国出口液化天然气“不是友谊的真正意义”，但这并没能阻止美国趁火打劫；韩国半导体业界越来越多声音质疑在美投资，但这显然不会阻止强势的美国继续自己的“芯片补贴陷阱”。其实，如美国中情局前分析师雷蒙德·麦戈文所说，美国所谓的盟友实际上只是美国的附庸。在“汤姆大叔”的心中，只有美国霸权，哪有盟友利益。在这样的霸道逻辑之下，“美国优先”再自然不过，只是苦了一众期盼盟友“情谊”的小伙伴。

做美国的盟友，真的挺难。

(责编：杨光宇、牛镛)