本报记者 陈尚文 孙广勇 禹丽敏 邹 松

2022年9月19日，在亚吉铁路吉布提那噶德站，一名司机在列车内做发车前的准备。

新华社记者 董江辉摄

2022年8月16日，在位于埃及首都开罗的艾因夏姆斯大学鲁班工坊，学生正在学习电路连接。

新华社记者 隋先凯摄

在巴基斯坦鲁班工坊工业自动化和机器人专业课堂上，学生模拟实践电梯组装运行技术。

巴基斯坦鲁班工坊供图

在葡萄牙塞图巴尔理工学院鲁班工坊，中方教师（左）为葡方师生介绍机电一体化设备。

葡萄牙塞图巴尔理工学院鲁班工坊供图

2023年2月20日，泰国大城技术学院学生在鲁班工坊学习物联网应用技术。

本报记者 孙广勇摄

鲁班，这位中国古代的杰出工匠，不仅在中华大地家喻户晓，而且在世界范围内日益为人们所熟知。7年来，中外共合作创办27所鲁班工坊，涵盖了自动化、云计算、电子信息、动车组检修、工业机器人、城市热能应用等领域和专业。鲁班工坊弘扬工匠精神，助力共建“一带一路”，成为促进各国共同发展的技术驿站，架起了中外人文交流、民心相通的重要桥梁。

“为进入鲁班工坊学习而自豪”

从泰国首都曼谷驱车向东南行驶100多公里，就来到地处泰国“东部经济走廊”核心区域的泰中罗勇工业园。椰林树影中，厂房鳞次栉比。泰国小伙纳他武正在生产线上指导工人生产、检验产品质量，忙得不亦乐乎。在这里生产的空调配件等产品，不仅销往泰国各地，还出口至东盟其他国家和地区。

纳他武来自泰国中部，不仅会说一口流利的中文，还有一个很通俗的中文名字——王大山。在鲁班工坊的帮助下，他从一名家境贫困的学生成长为工程师，如今还当上了中国制冷企业盾安金属（泰国）有限公司的部门经理。

2016年3月，由天津渤海职业技术学院与泰国大城技术学院共同建设的全球首家鲁班工坊正式揭牌，标志着中国职业教育走出国门，与其他国家分享优质职业教育资源。泰国鲁班工坊采用“学历教育+职业培训”方式，汇聚先进教学装备，集中优质双语教学资源，设立了自动化生产线教学区、仿生机器人学习体验区等15个教学实践区，让学生们能够更加直观地在各种机器上操作演练。

就在这一年，纳他武进入泰国鲁班工坊求学。通过在这里的学习、实践，他和同学们慢慢了解到，“鲁班”不是个简单的名字，而是代表着对精湛技能的追求，体现着精益求精的工匠精神。

7年多来，泰国大城技术学院鲁班工坊的学生们交出了出色的成绩单：首届“职业教育宝石王杯”大赛金牌、首届铁道运输系统邀请赛冠军奖、泰国自动化生产线赛项金奖、东盟第十一届技能大赛“自动化生产线”赛项铜奖……“学生们为进入鲁班工坊学习而自豪。”泰国大城技术学院院长玛尤丽表示，鲁班工坊不仅提升了泰国学生的语言和技术能力，还为他们提供了更为广阔的发展机遇。“通过学习，学生们熟悉了中国技术、产品和工艺，并对接本土企业需求，实现全方位发展，在就业市场极具竞争力。”

纳他武学习的机电一体化专业在工业领域应用广泛。毕业后，他受聘成为一名助理工程师。“鲁班工坊传授给我的不只是知识，还有扎实的操作能力。学习中，我们要动手调试设备，解决实际问题，掌握专业技能。”受益于在鲁班工坊获得的新技术和操作经验，纳他武获得了很多公司提供的工作机会。他最终选择了一家在罗勇的中资企业，“那里是泰国‘东部经济走廊’，是泰国经济发展的未来。”

据介绍，自2016年创立至今，泰国鲁班工坊培养当地人才1227人，还输送泰国学生301人来华接受高职教育。同时，泰国鲁班工坊还面向东盟国家职业院校师生开放，累计交流培训1.2万余人次。

“泰国鲁班工坊不仅提升了泰国职业教育水平，还进一步加强了泰中两国教育交流培训，增进了两国人民友谊。希望鲁班工坊不断发展，培养更多技术人才，带动技术创新和升级，为推动‘泰国4.0’发展战略作出贡献。”泰国职业教育委员会秘书长塔努表示。

“共同培养更多优秀的青年人才”

2019年11月，天津农学院、天津市经济贸易学校与保加利亚普罗夫迪夫农业大学决定合作共建鲁班工坊，致力于培养本土人才，促进农业发展。2021年10月15日，保加利亚普罗夫迪夫农业大学鲁班工坊正式启动。

普罗夫迪夫农业大学鲁班工坊教室极富东方韵味，古色古香的中式仿古木窗点缀着整面墙壁，中间用中文书写的“鲁班工坊”4个大字格外醒目。迪莫·阿塔纳索夫是普罗夫迪夫农业大学经济系主任，也是该校鲁班工坊建设的重要参与者，经常在鲁班工坊给学生们讲授电子商务课程。“我的课每天都排得满满的。”阿塔纳索夫告诉记者，他负责教授农业经济学、商业物流、精准农业创新、循环生物经济等多门相关课程，还经常和中国老师共同设计新课程，电子商务课就是与天津经济贸易学校合作开设的。“不同于我们过去传统农业的教学，学生们通过电子商务课可以了解数字贸易和营销，学习创建线上商店、开展线上促销，拓展了技能。”阿塔纳索夫说。

阿塔纳索夫介绍，普罗夫迪夫农业大学鲁班工坊不仅注重学科建设，设有农业工程、作物学等硕士专业和跨境电商本科专业，还十分重视搭建教学实训平台，“我们设立了农业生物技术实验室、农业智能设备实验室、智慧农业电商平台运营室、智慧农业商品信息采集室等专业实验室，在天津还有几个实训基地。”

阿塔纳索夫表示，鲁班工坊促进了保加利亚和中国校企间农业领域合作。更为重要的是，“这不仅仅是保中两国之间的项目，也辐射了其他中东欧国家。通过鲁班工坊培养出的国际化人才，正推动‘一带一路’共建国家进一步深化农业等领域的合作。”

据了解，普罗夫迪夫农业大学鲁班工坊吸引了保中两国青年学生踊跃参与交流，一开课就有9名中国学生申请了该校经济学院的欧洲农业与农村发展课程，保加利亚学生也对天津经济贸易学校老师们开设的电商直播等课程抱有极高的热情……“在不久的将来，我们期待保中两国师生以鲁班工坊为平台，分享好的经验和做法，共同培养更多优秀的青年人才。”阿塔纳索夫由衷地说。

“没什么比梦想成真更让人高兴”

吉布提年轻人艾查与铁路有着不解之缘。儿时就常在铁道边玩耍的他，读书时选择了电工专业。在吉布提鲁班工坊铁道专业进修了3年后，艾查终于如愿成为亚吉铁路的一员。

2018年，中非合作论坛北京峰会提出对非洲重点实施“八大行动”，其中就包括在非洲设立10个鲁班工坊，向非洲青年提供职业技能培训。2019年3月28日，由天津铁道职业技术学院、天津第一商业学校、吉布提工商学校和中国土木工程集团有限公司共同建设的吉布提鲁班工坊正式揭牌成立。

当时，艾查刚从吉布提工商学校电工专业毕业，经过层层选拔，成为鲁班工坊首批24名铁道专业学生之一。回忆起刚进入鲁班工坊的日子，艾查依旧兴奋不已，“那是我第一次看到亚吉铁路各条轨道上机车运行情况的立体化沙盘，我还清晰地记得老师向我们演示列车引导用语——‘现在列车即将进入那噶德车站，请值班员做好接车准备……’那就是我现在工作的车站呀！”

学以致用，是艾查和同学们在鲁班工坊学习期间最深刻的感受。“课堂上，大家可以学习到轨道交通的相关基础知识；教学区内设有铁道运营实训区、企业模拟经营认知实训室等，大家可以实际进行改道、起道、拨道等规范操作；在校外实训基地，大家还可以体验模拟火车驾驶。如今，这些已成为我们在亚吉铁路各岗位上的工作日常。”艾查骄傲地说。

新冠疫情期间，中吉双方努力为学生们正常学习创造条件。天津铁道职业技术学院积极开展线上教学，还与中国土木工程集团有限公司合作，深入北京铁路局所属站段、亚吉铁路设备提供厂家进行现场调研，录制能与亚吉铁路现场实际对接的视频课程，发送给吉布提鲁班工坊学生和亚吉铁路现场员工，方便他们的学习与实践。

吉布提鲁班工坊的设立为亚吉铁路运营培养了急需的人才。中方还契合实际需求，校企联合编制了《车站调度作业技术》《铁路机车车辆设备运用技术》《铁路线路与站场设备运用技术》等18本中英法文版教材，制作了198个微课，极大丰富了鲁班工坊的教学内容。吉布提教育部总督学迈哈迪表示，吉布提鲁班工坊的设立对吉布提铁路建设及工业发展具有重要意义，“将对国家乃至整个东非地区交通运输业人才的培养发挥重要的推动作用。”

青年的命运，与时代紧密相连。鲁班工坊为许多像艾查一样的非洲青年铺设了筑梦、圆梦的轨道。去年底，在中吉双方的共同努力下，艾查等首批学生如期从吉布提鲁班工坊毕业。吉布提铁路公司总经理马哈茂德送上祝福：“鲁班工坊已经结出果实，向即将在国家铁路线上工作的青年人表示祝贺！”

如今，艾查在亚吉铁路那噶德车站铁道交通运营部实习，尽管每天忙忙碌碌，但他充满干劲。“鲁班工坊帮我实现了铁路梦想，没什么比梦想成真更让人高兴。这是中国送给吉布提青年最珍贵的礼物！”他说。

《 人民日报 》（ 2023年04月25日 18 版）

(责编：杨光宇、牛镛)