本报记者 岳林炜

日本总务省近期公布的人口迁移报告显示，2022年东京都的迁入人口数大幅超过迁出人口数，人口新增3.8万余人。日本共同社报道指出，这显示日本人口向东京都市圈集中的趋势再度严重。分析认为，日本人口继续向东京及周边地区集中，将使社会公共资源紧张等“大城市病”进一步加剧，日本政府疏解大城市功能、重振地方活力、缩小区域发展不均衡的努力将面临更大困局。

根据日本国土交通省发布的《国土交通白皮书》，自上世纪50年代以来，日本人口不断向东京、大阪、名古屋及周边地区的三大都市圈集中，70年代中期人口流动进一步呈现向东京都市圈单极集中的趋势。截至2022年，包括神奈川县、千叶县和埼玉县在内的东京都市圈人口达到3561万人，占日本总人口的约28%。

东京作为日本的政治经济中心，聚集了各类政府机构、企业和团体，拥有更便利的基础设施以及更丰富的就业、医疗、教育资源等。但多年来人口持续流入，也给东京都市圈带来地价上涨、生活成本增加、交通拥堵和环境污染等“大城市病”。

面对地震、海啸、台风等自然灾害频发状况，东京都市圈人口过度集中，面临的灾难风险也非常突出。日本内阁府曾警告，在人口和财产高度集中的状态下，一旦东京都市圈发生严重自然灾害，不仅会造成严重的人员财产直接损失，还将给日本经济社会带来很大冲击。

多年来，日本政府采取多项措施，力图扭转人口持续向东京集中的局面，但效果不彰。2014年，日本政府曾提出“地方创生（振兴）”计划，旨在实现东京都市圈迁入人口和迁出人口的平衡，提升地方活力。但此后，东京都市圈人口“净迁入”状态一直持续，该政策的目标时间也被迫从原定的2020年推迟至2024年。2019年，日本政府又启动“地方创生移居支援项目”，政府以财政补贴形式推动家庭特别是育儿家庭搬离东京都市圈。日本官方统计显示，2021年度仅有2381人申请移居地方补助金。

2022年12月，日本政府又公布“数字田园城市国家构想综合战略”，提出到2027年度实现1万人搬离东京都市圈的新目标。为实现该目标，日本政府宣布从2023财政年度起，加大对“地方创生移居支援项目”的支持力度，把申请移居地方家庭中未满18岁子女的补助金额从目前的每人30万日元（1美元约合135日元）提高到每人100万日元。但日本舆论对“数字田园城市国家构想综合战略”的前景并不看好。

日本《山阳新闻》日前发表社论担忧“数字田园城市国家构想综合战略”进一步加剧人口向东京集中，与政策目标南辕北辙。文章指出，数字化并非万能，在数字基础设施和数字化人才方面，东京等大城市和地方本就差距巨大，日本全国的信息技术人员约六成集中在东京都市圈。随着数字化技术发展，东京地区的企业将利用数字化优势进一步争抢地方工作机会，恐将导致人口进一步向东京地区聚集。研究移居问题的关西大学教授松下庆太认为，要想吸引在职工作的家庭移居地方，提供良好的教育是关键。

分析认为，因老龄少子化、人口减少趋势不断加剧，东京等大城市同地方中小城镇及农村间的教育、医疗资源不均衡问题日益显现。治理“大城市病”，日本必须从解决这些根本问题上着手。

（本报东京4月24日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月25日 13 版）

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