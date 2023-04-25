据新华社北京4月23日电 综合新华社驻外记者报道：第十六届“汉语桥”世界中学生中文比赛爱尔兰赛区比赛和蒙古国大赛区决赛22日分别在爱尔兰科克市和蒙古国首都乌兰巴托举行。

爱尔兰赛区共有来自全爱各地26名选手参加比赛。比赛分为知识问答、演讲比赛和才艺展示3个部分。在知识问答比赛中，选手们需书面回答20个有关中国，特别是中国文化方面的问题，演讲比赛要求参赛者在2分钟内完成自选话题的演讲，中华才艺展示内容包括歌曲演唱、舞蹈表演、诗朗诵、绘画、书法和乐器演奏等。经过角逐，来自爱南部城市沃特福德的14岁中学生洛根·伦农夺得比赛一等奖，她将代表爱尔兰赴华参加今年“汉语桥”世界中学生中文比赛总决赛。

蒙古国大赛区比赛期间，来自蒙古国9所学校的22名中学生通过笔试从122名参赛学生中脱颖而出，晋级决赛。决赛分为主题演讲、抽签问答、中华才艺展示3个环节。经过激烈比拼，贺西格中学学生包勒尔奥德夺得冠军，并获得代表蒙古国赴中国参加总决赛的资格。

（参与记者：张琪、苏力雅）

《 人民日报 》（ 2023年04月25日 03 版）

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