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“中国的倡议主张为亚信发展提供重要支持”

——访亚洲相互协作与信任措施会议秘书长凯拉特·萨雷拜

本报记者  周翰博
2023年04月25日06:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　“亚洲相互协作与信任措施会议（以下简称“亚信”）转型升级为国际组织，有助于强化亚洲国家在世界发展进程中的影响力。”亚信秘书长凯拉特·萨雷拜在接受本报记者采访时表示，亚信升级将进一步巩固成员国之间开展合作的组织与制度基础，为亚洲国家携手应对各项挑战发挥更大作用。

　　亚信是哈萨克斯坦于1992年在第四十七届联合国大会上倡议建立的安全问题论坛，致力于制定和落实旨在增进亚洲和平、安全与稳定的多边信任措施，加强相关领域合作。去年，在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的亚信第六次峰会，通过了《关于亚信升级的阿斯塔纳声明》《亚信成员国领导人关于信息安全领域合作的声明》《亚信落实〈联合国全球反恐战略〉行动计划》等成果文件。各国一致同意设立亚信基金，支持哈萨克斯坦继续担任亚信主席国至2024年。峰会期间，亚信正式吸纳科威特为成员国，并同欧亚经济委员会签署谅解备忘录，使其成为亚信的第六个伙伴组织。

　　亚信各参与主体在军事政治、新威胁与新挑战、经济、环境、人文等领域深化信任并开展合作。萨雷拜表示：“多年来，亚信机制高效运转，其驱动力来自成员国对亚信的信任和强烈需求。在各成员国看来，亚信不仅是政治对话与磋商的平台，还是多方开展务实合作的有效工具。”

　　谈及亚信在构建地区安全秩序方面发挥的作用，萨雷拜表示，当前，全球地缘政治冲突日益加剧，国际社会再次面临信任危机。亚信坚持确保所有成员国在决策过程中拥有平等的发言权。“实践表明，亚信的决定符合各方利益，为建立互信、开展对话与全面合作，协商解决各类现实问题奠定了坚实的基础。”

　　“作为创始成员国，中国始终积极参与亚信进程，并提出了一系列重要倡议。”萨雷拜表示，中国一直致力于推动区域合作，提出了许多有助于促进亚洲国家在互信、安全和经济领域深入合作的建议，对促进亚信发展具有重要意义，“为建设安全、繁荣、包容的亚洲注入强大动力”。他以共建“一带一路”倡议为例说，这是一个开放的多边合作平台，合作范围之广、规模之大给人留下了深刻印象。“共建‘一带一路’致力于在充分尊重所有国家利益的基础上，推动更大范围、更高标准和更深层次的合作，为共同发展增添动力，将为建设一个和平、稳定与合作的亚洲发挥重要作用。”

　　面对当今各种安全挑战，中方提出全球安全倡议，并于今年2月发布了《全球安全倡议概念文件》。“应对安全问题是亚信日常工作的重要内容。”萨雷拜表示，在亚信第六次峰会上，中方强调要坚持互尊互信，落实全球安全倡议，谋求共同、综合、合作、可持续的安全，维护亚洲地区和平稳定，得到包括哈萨克斯坦在内的众多国家的支持。“面对复杂国际局势，具有多边主义和包容性特征，主张开放性政治对话与密切合作，能够预防和化解冲突、有效应对共同安全挑战的倡议主张，更具有实际意义。中国的倡议主张为亚信发展提供重要支持。”

　　（本报阿斯塔纳电）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月25日 03 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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