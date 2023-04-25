在习近平生态文明思想指引下，中国坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，创造了举世瞩目的生态奇迹和绿色发展奇迹。接受本报记者采访的国际人士表示，中国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化，绿色已成为新时代中国的鲜明底色。中国的生态文明建设和绿色发展成就，不仅造福中国，也为世界生态保护和环境治理提供了宝贵经验。

“中国环境治理成效是能够直观感受到的”

“天不言而四时行，地不语而百物生。”地球是人类共同的、唯一的家园。纵观人类文明发展史，生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。工业化进程创造了前所未有的物质财富，也产生了难以弥补的生态创伤。杀鸡取卵、竭泽而渔的发展方式走到了尽头，顺应自然、保护生态的绿色发展昭示着未来。

过去10年，中国生态文明建设创造了多个世界之最：全球森林资源增长最多和人工造林面积最大的国家、全球空气质量改善速度最快的国家、全球能耗强度降低最快的国家之一……老挝国会副主席宋玛·奔舍那表示，中国坚持人与自然和谐共生，在生态环境治理等领域取得了举世瞩目的成就，“中国生态文明建设的成功实践，为国际社会提供了具有借鉴意义的宝贵经验。”

单位国内生产总值能耗下降8.1%、二氧化碳排放下降14.1%；地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度下降27.5%，重污染天数下降超过五成，全国地表水优良水体比例由67.9%上升到87.9%；设立首批国家公园，建立各级各类自然保护地9000多处……过去5年，中国生态环境明显改善，美丽中国建设迈出重大步伐。

“我曾访问中国多个城市，印象深刻的不仅是那里的繁华，还有不断改善的自然和生态环境。”非洲碳交易所董事韦斯利·道格拉斯表示，“这些年，中国环境治理成效是能够直观感受到的。”

大熊猫从“濒危”降为“易危”等级，亚洲象野外种群数量从上世纪80年代的180头增加到目前的300头以上，朱鹮由1981年发现时仅存的7只增加到9000余只……中国将生物多样性保护上升为国家战略，生物多样性保护取得显著成效。肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔表示，中国为环境保护作出了不懈努力，从政策制定到各界参与，中国积累了很多值得分享的经验。

“绿色发展理念在中国深入人心”

西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特利亚表示，中国注重统筹推进生态环境保护和经济发展，积极推进产业生态化和生态产业化，挖掘出乡村的生态潜力，激活发展的生态价值，“为农村地区经济的多元化发展提供了很多新思路”。

“当前，绿色产业不断发展已成为中国经济的亮点之一。尤其是在光伏、新能源汽车等领域，中国的发展达到了世界领先水平。”塞尔维亚国际政治经济研究所副所长伊沃娜·拉杰瓦茨表示。

在巴西瓦加斯基金会大学国际金融副教授夏华声看来，中国加快发展方式绿色转型，加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构等调整优化，“走出经济与生态平衡发展的新路径”。

“绿色发展理念在中国深入人心。”巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈表示，中国把生态文明建设融入经济社会发展大局，坚持生态优先，绿色、低碳、循环发展。

拉迈看好中国绿色发展带来的新机遇。“绿水青山成为旅游资源，特色农副产品和高附加值手工艺品销售带来经济效益，贫困地区的生态保护政策助力当地脱贫致富。中国推动生态文明建设与社会经济发展深度融合，提供了绿色发展的生动案例。”

在阿联酋创意空间咨询公司首席执行官洛伦索·乔里斯看来，坚持绿水青山就是金山银山理念，是中国生态文明建设取得显著成效的重要原因。“当前，世界面临气候变化等全球性挑战，中国生态文明理念和实践为应对这样的挑战提供了思路。”

“为推动全球绿色发展作出积极贡献”

从成功举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会、《湿地公约》第十四届缔约方大会，到与多个国家和地区开展节能环保、清洁能源、应对气候变化、生物多样性保护、荒漠化防治、海洋和森林资源保护等合作，中国始终是全球生态文明建设的重要参与者、贡献者和引领者。

墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯表示，中国以多边合作为旗帜，在应对气候变化和维护生物多样性等进程中发挥了重要作用。

拉杰瓦茨十分赞赏中国大力支持发展中国家实现绿色低碳发展所采取的行动。“中国与许多国家合作建设风电、光伏电站等清洁能源项目，为推动全球绿色发展作出积极贡献。”

设立气候变化南南合作基金，成立昆明生物多样性基金，为太平洋岛国应对气候变化提供支持，将绿色发展工程纳入中非共同实施的“九项工程”，将气候变化和绿色发展纳入全球发展倡议重点合作领域……拉迈说：“通过双边和多边合作，中国有力推动全球生态文明建设。”

与联合国环境规划署签署《关于建设绿色“一带一路”的谅解备忘录》，与有关国家及国际组织签署50多份生态环境保护合作文件，与31个共建国家共同发起“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议，与32个共建国家共同建立“一带一路”能源合作伙伴关系……中国始终致力于推进共建“一带一路”绿色发展，让绿色成为共建“一带一路”的底色。

森特利亚表示，在共建“一带一路”合作中，绿色发展领域的项目越来越多。中国通过“一带一路”绿色发展国际联盟等平台，不断加强同其他国家在生态领域的合作，注重分享自身经验，在推动全球环境治理中展现大国责任和担当。

（本报北京、曼谷、约翰内斯堡、伊斯兰堡、罗马、迪拜、马德里、墨西哥城4月24日电 记者张远南、任彦、孙广勇、邹松、程是颉、谢亚宏、张志文、颜欢、彭敏）

《 人民日报 》（ 2023年04月25日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)