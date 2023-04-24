人民网曼谷4月24日电 （记者孙广勇）在共庆“国际中文日”的欢乐氛围中，第二十二届“汉语桥”泰国清莱皇太后大学校内选拔赛复赛于4月22日举行。泰国清莱皇太后大学孔子学院中方院长张桃、汉学院院长陈昌旭、诗琳通中国语言文化中心负责人徐哲明等嘉宾出席比赛并担任评委。

本次“汉语桥”校内选拔赛分为初赛和复赛，初赛成绩占选手总成绩的10%，复赛成绩占90%。比赛吸引了皇太后大学中文专业和中医专业的多名学子参加，最终有12位进入复赛。复赛共分为三个环节，依次为主题演讲、即兴问答和才艺表演。各个环节紧密相扣，全方位展示了选手们对中国语言文化的综合学习和实际运用能力。

“我发现了中文的美。中文之美，美于意蕴，美在和谐。”在韦霖伊同学声情并茂的演讲中，比赛正式拉开帷幕。张益荣同学以“未来，高铁带我去中国”为名，向在场的观众刻画了未来中泰两国“高铁”情谊的美好愿景，杨淑娅同学围绕“天下一家”主题展开，呼吁世间“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”。比赛中，泰国选手们沉着自信，用流利的中文和真挚热忱的情感表达着对中文的热爱和对未来的美好向往，他们绘声绘色的演讲得到了评委们的一致认可，赢得了台下观众的阵阵掌声。

短暂的茶歇过后，精彩的才艺展示轮番上演。深情动人的诗朗诵《乡愁》、轻灵飒爽的古典舞蹈《三拜红尘凉》、动感悠扬的笛子演奏《往事只能回味》、硬毫蘸浓墨，笔下生竹来的水墨国画《画竹》、新颖独特的快板说唱《过年好》等，选手们用惊起梁尘的婉转歌声、精湛娴熟的民乐演奏、生动传神的高超画技等表达着对中国文化的喜爱，为在场的观众呈现了一场精彩夺目的中国文化盛宴。

12位参赛选手经过两轮的激烈角逐，最终董宝珠等同学脱颖而出，他们将代表泰国清莱皇太后大学参加“汉语桥”世界大学生中文比赛泰国赛区预选赛。

在最后的颁奖仪式上，评委们为获奖选手颁发荣誉证书，并送去获奖祝福和学业寄语。张桃表示，非常高兴能够看到这么多热爱中国语言文化的泰国优秀学子参加此次“汉语桥”选拔赛，各位的优异表现相信都已深深刻进在场每一位观众的心里。4月20日是中国的传统节气之一“谷雨”，谷雨时节也正值一年一度的联合国中文日，今年国际中文日的主题是——中文：增进文明对话，我们大家也因为中文在这里相会、相知，共话中泰情谊。祝愿所有的中国语言文化学习者在追逐热爱的道路上能够不负韶华，勇往直前。

陈昌旭表示，汉语桥比赛是一个满载中国文明与智慧，充满激情、充满活力的竞赛平台，很感谢孔院为泰国清莱皇太后大学的汉语学子提供的宝贵机会，每一位登台者都展示了自己，赢得了掌声。不要忘记自己学习汉语的初心，每一次的进步都是在加固泰中友谊之桥，增进泰中之间的文明对话，愿各位再接再厉、勇攀高峰。

汉语为桥，联通世界。本次“汉语桥”比赛全方位展示了泰国清莱皇太后大学的国际中文教育成果，提高了泰国学生学习中国语言文化的兴趣，也为“国际中文日”全球活动增添了一抹亮丽色彩。

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