新华社北京4月24日电（记者董雪、邵艺博）外交部发言人毛宁24日在例行记者会上表示，中方愿与各国进一步加强合作，共同探索并和平利用外空，为服务人类文明进步作出新的更大贡献。

当日例行记者会上，有记者问：我们从国家航天局2023年“中国航天日”主场活动上了解到，中国分别向俄罗斯、法国赠送了月球样品。发言人能否进一步介绍有关情况？

毛宁说，探索和利用外层空间，应为所有国家谋福利和利益，这是公认的外空法基本原则。月球样品的国际共享和共同研究有助于各国科学家研究月球的形成与演化，共同探索未知世界。

她表示，今年4月，法国总统马克龙访华期间，中国向法国赠送了1.5克科学用月球样品。去年2月，俄罗斯总统普京访华时，中国赠送俄罗斯1.5克科学用月球样品。今年3月习近平主席访俄期间，俄方回赠中方1.5克科学用月球样品。中国赠送法国和俄罗斯的月球样品都是2020年12月中国嫦娥五号任务从月球上采集取得的。

“中国始终坚持在平等互利、合作共赢的基础上开展航天国际交流合作，已发布《月球样品管理办法》，鼓励开展月球样品研究，促进科学成果共享。”她说，澳大利亚、俄罗斯、法国、美国、英国及瑞典等国的科学家参与了中国月球样品的科学研究。

毛宁表示，中方愿与各国进一步加强合作，共同探索并和平利用外空，为服务人类文明进步作出新的更大贡献。

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