新华社堪培拉4月24日电（国际观察）澳大利亚战俘沉船的警醒

新华社记者岳东兴

澳大利亚政府日前发布公报说，一艘在二战期间沉没、当时载有逾千名战俘和平民的日本运输船残骸近日被找到，船上的人绝大多数来自澳大利亚。

这是澳大利亚历史上最严重的海难。许多澳大利亚民众多年来一直在纪念在这次灾难中死去的战俘和平民。澳总理阿尔巴尼斯说，希望这个消息能为遇难者亲属带来一些安慰。

这艘沉船被发现的消息，再次唤起人们对当年日本野蛮侵略包括澳大利亚在内的亚太地区各国的记忆。二战期间，有近万名澳大利亚官兵死于日军枪下，大约8000名澳军战俘被日本人“极端残暴”地对待而丧生。颇为荒诞的是，军事侵略造成的深深伤痛尚未抚平，当年二战的受害者和加害者如今却抱起团来，不断在亚太地区扩张军事势力，制造新的对抗，不顾这将可能带来新的伤痛。

如今在亚太地区，美国正带动一些国家不断“搞事”。美日印澳搞起所谓“四方安全对话”，制造“假想敌”，营造地区紧张对抗气氛。美英澳则建立所谓“三方安全伙伴关系”，执意推进核潜艇合作，刺激军备竞赛，进一步威胁地区安全。

值得注意的是，在澳政府发布的公报中，没有提到这艘船沉没的原因，只说它没有被标记为战俘运输船。实际上，这艘船当时是被美国海军潜艇鱼雷击中后沉没。澳大利亚广播公司报道说，美军当时并不知道这艘船上载有战俘。

虽说美军当时是为打击日本侵略者击沉船只，但面对那么大的灾难，面对那么多无辜的人死去，提及灾难发生的原因应是常理，也是对遇难者家属应有的交代。然而，澳官方公报似乎有意无意在“躲闪”“避讳”什么。

明眼人都看得出来，美国如今在制造地区“小圈子”搞阵营对抗这事上是“带头大哥”，包括澳大利亚等一些国家作为跟随者，都要看脸色行事，岂敢轻易惹美国不高兴？所以，即使是当年美军误炸战俘船，但如果澳官方直接说出来肇事者是美军，还是会让美方尴尬，这大概是澳方“避讳”的“逻辑”。但是试想，假如施害者不是“带头大哥”，澳方还会这么躲躲闪闪吗？

无论怎样，搞阵营对抗不是正道，沉迷军事扩张祸害无穷。二战的痛苦记忆仍然鲜活，人们不能漠视无辜生命在深海凋零。澳大利亚战俘沉船被发现提醒人们，不要忘记军事侵略和穷兵黩武曾经造成的灾难与痛苦。

澳大利亚发布公告后，三天过去了，当年这场灾难的另外两个当事方美国和日本政府，对这一事件没有任何置评。

(责编：崔越、刘慧)