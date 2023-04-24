人民网斯特拉特福4月23日电 （余颖）22日上午，英国莎翁故乡斯特拉特福举行盛大游行活动，纪念文学巨匠莎士比亚诞辰459周年。中国著名戏剧家汤显祖故乡江西省抚州市代表应邀参加纪念活动，进一步增进与友好城市斯特拉特福的交流。

当天四面八方的游客到来，给如诗如画的小镇增添了许多热闹气氛。上午十时左右，斯特拉特福当地中小学生以及来自世界各地代表组成的游行队伍从市政厅出发，一路走到中心广场。数千市民游客聚集在街道两旁，手持鲜花，为游行队伍欢呼。游行队伍里抚州市的代表们不时与市民游客互动，一同感受此刻的美好。一面印有莎士比亚头像的黄色旗帜迎风展开，各国国旗纷纷悬挂在街头，当地民众和游客齐唱生日歌，向这位文坛巨匠致敬。来到斯特拉特福，不仅能近距离感受莎士比亚，也能“遇见”汤显祖。萨翁故居以及市政厅里中国文学巨匠汤显祖的塑像及有关介绍，吸引了不少游客的目光。

据了解，抚州市与斯特拉特福区自2016年缔结友城关系，此后友好交往不断加深。两位文学巨匠故乡开展了多项在文学艺术、戏剧教育等领域的交流合作，包括在戏剧、文学等领域定期进行学术研究交流，互邀参加对方举办的戏剧节或戏剧交流活动等。2019年抚州市赠送的牡丹亭在斯特拉特福的街心花园内“安家”，为小镇增添了一抹中国元素。

中国驻英国大使馆文化处公使衔参赞李立言应邀出席了本次纪念活动。他表示，这些年抚州和斯特拉特福的“对话”活动，为两国文化交流合作作出了贡献。未来会进一步推动两座城市的文化交流，增进两国相互理解和两国人民友谊，促进民心相通、文明互鉴。斯特拉特福市市长吉尔·克利夫女士在接受采访时表示，特别欢迎抚州的代表来参加今天的纪念活动，期待未来与抚州开展更多的人文交流活动。

代表抚州参加游行的英国江西商会会长杨群表示，未来抚州将推动更多走出去的文化交流活动，让世界上更多的人了解汤显祖戏剧这张“金色文化名片”。在伦敦从事金融工作的抚州人祝竹第一次来到莎翁故里，她说，自己在探寻莎翁足迹的同时，也在感受中西方文化互鉴，期待更多英国民众有机会去抚州。

参加游行的中央戏剧学院导演系博士生、伯明翰大学莎士比亚学院访问生金梦正在小镇进行莎士比亚演出的课题研究。她感慨道，每次路过镇上的牡丹亭，都在感受抚州与斯特拉特福之间的紧密联系。“我心中的戏剧之火也可以用牡丹亭里的‘情不知所起，一往情深’来形容，我要踏踏实实地在小镇汲取莎士比亚戏剧的养分，用作品继续实现自己的戏剧理想。”

(责编：艾雯、杨牧)