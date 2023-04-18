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外交部发言人驳斥七国集团外长会联合声明涉华内容

2023年04月18日22:39 | 来源：新华网
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新华社北京4月18日电（记者马卓言）针对七国集团外长会联合声明涉华内容，外交部发言人汪文斌18日指出，有关声明字里行间充斥着傲慢、偏见和反华遏华的险恶用心。中方对此表示强烈不满和坚决反对，并已向会议主办国日本方面提出严正交涉。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，七国集团在日本召开外长会并发布联合声明，再次确认台海和平稳定的重要性，对东海、南海、涉疆、涉藏等问题表明关切，敦促中方确保透明、可预测、公正的营商环境。中方对此有何评论？

“七国集团外长会无视中方严正立场和客观事实，粗暴干涉中国内政，恶意污蔑抹黑中国，有关声明字里行间充斥着傲慢、偏见和反华遏华的险恶用心。”汪文斌说，“中方对此表示强烈不满和坚决反对，并已向会议主办国日本方面提出严正交涉。”

汪文斌说，台湾是中国领土神圣不可分割的一部分，一个中国原则是维护台海和平稳定的定海神针，要真正维护台海和平就必须明确反对和制止任何“台独”行径。

汪文斌说，香港、新疆、西藏事务纯属中国内政，绝不容任何外部势力以任何名目、任何方式干涉。当前东海、南海局势总体保持稳定，相关国家应切实尊重地区国家维护和平稳定的努力，停止挑拨地区国家关系、制造阵营对抗。

汪文斌表示，作为全球最具活力和潜力的市场之一，中国始终致力于为外国投资者营造稳定、公平、透明、可预期的投资营商环境。七国集团一些成员无视市场经济和公平竞争原则，泛化、滥用国家安全概念，极尽无理打压别国企业之能事，没有任何资格对中国说三道四。

汪文斌说，中国作为负责任大国，坚定践行《联合国宪章》和国际法基本原则，致力于构建人类命运共同体。“我们再次敦促七国集团反躬自省自家的问题，摒弃冷战思维和意识形态偏见，不要昧于世界大势和时代潮流，不要再居高临下对他国指手画脚，停止粗暴干涉别国内政，停止人为制造国际社会的对立和分裂。”

(责编：杨光宇、牛镛)

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