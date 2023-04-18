村民纷纷前来就诊。中石油马德岛运营团队供图

人民网仰光4月18日电 （记者李秉新）在刚刚过去的缅甸泼水节假期，中缅油气管道项目马德岛运营团队组织开展了针对全岛村民的CNPC义务巡诊活动，由中石油中心医院马武兵医生和缅甸油气公司专聘的昂觉乌医生共同坐诊为岛上居民送上免费医疗服务。

为了办好此次义诊活动，管道团队提前与村里联络人多次沟通了解村民最新医疗需求，采购了常用药品和耗材，充分利用岛上医务室现有医疗资源，尽量满足村民诊疗需求。

此次义诊活动覆盖了岛上几个村子，不少村民闻声前来就医。活动当天，为了让义诊活动照顾到每一位前来就医的村民，义诊团队舍不得休息片刻，一再推迟正常用餐时间来确保义诊活动连续性，连续工作6个小时圆满完成了所有到场村民的问诊及配药。前来问诊的村民们对医生的敬业精神、医疗水平和团队的耐心服务都竖起了大拇指，对活动主办方CNPC中缅油气管道项目公司表示感谢并期待更多义诊活动。

中缅油气管道项目是我国在缅甸投资的大型项目，其中中缅原油管道自2017年投产，已安全平稳运行2381天，马德岛港已靠泊大型油轮232艘，累计接卸原油5879.84万吨。

马德岛是中缅原油管道的起点，十多年以来，通过真诚友好相处，真心实意帮助，我国石油建设者们早已成为马德岛上村民社区的一分子，和村民们朝夕相伴和谐共生。

(责编：贾文婷、张悦)