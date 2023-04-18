人民网东京4月18日电（记者岳林炜）4月18日，中国驻日本使馆发言人就七国集团外长会公报涉华消极动向发表谈话，全文如下：

今天，七国集团（G7）外长会在主办国日本发表所谓公报，再次炒作抹黑涉华议题，鼓吹七国联合就涉华问题加强协调，在台湾、涉海、涉港、涉疆、涉藏、经济、网络安全等问题上对中国妄加置评，指手画脚。中方对此强烈不满、坚决反对。

台湾问题是中国核心利益中的核心，一个中国原则是国际社会普遍共识和国际关系基本准则。香港、新疆、西藏事务纯属中国内部事务。众所周知，当前台海和平的最大威胁是“台独”分裂行径和外部势力对其纵容支持，“改变现状”的帽子完全扣不到中国头上。七国集团应立即停止干涉中国内政，停止破坏台海和地区和平稳定的不负责行径。

中国在东海、南海问题上的立场是一贯而明确的。钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土。中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。南海仲裁案所谓裁决严重违反包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，是非法的、无效的，中方不接受、不承认。我们愿通过谈判协商妥善处理海上分歧，但将坚定不移维护自身领土主权和海洋权益。有关国家利用涉海问题给中国制造麻烦的企图不得人心，不会得逞。

关于经济和网络安全，正是美国大搞“筑墙设垒”、强推“脱钩断链”，严重扰乱全球产业链供应链，威胁世界经济恢复发展。正是美国凭借互联网领域绝对优势实施无差别网络控制和窃密，大肆掠取政治、军事和商业利益。如果七国集团真的想实现经济和网络安全，就应敦促美国改弦更张，消除任何单边主义、保护主义和霸凌行为，回到维护市场经济规则和安全网络空间的正道上来。

七国集团作为美国和西方国家拉起的“小圈子”，颐指气使指责他国、人为制造阵营对抗的做法已经越来越没有市场，受到世界上多数国家的诟病。日本作为本届七国集团会议主席国，不顾中方关切顽固挑动涉华议题，充当了不光彩的角色。我们严正敦促日方停止在国际关系和地缘政治上挑拨操弄的伎俩，不要在损害中日关系的错误方向上越走越远。

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