新华社德国汉诺威4月18日电 综述：汉诺威工博会聚焦工业转型

新华社记者李超 杜哲宇 黄燕

为期5天的德国汉诺威工业博览会17日正式拉开帷幕。今年展会的主题为“工业转型-创造不同”，人工智能与机器学习、氢和燃料电池、碳中和生产等话题备受瞩目。

今年的展会吸引了来自世界各地的4000多家企业参展，比去年增加约六成。据主办方德意志会展公司介绍，今年的参与者更加国际化，尤其是中国公司和访客参展意愿和兴趣浓厚。

在西门子、微软、亚马逊、海尔、中国移动和沈阳新松机器人自动化股份有限公司等公司的展区，未来生产和能源供应解决方案成为主推内容，包括复杂生产流程的数字化与自动化、人工智能引入工业、工厂使用氢能以及应用软件记录和减少碳足迹等。

法国施耐德电气全球执行副总裁、工业自动化业务负责人芭芭拉·弗赖在接受新华社记者采访时说，数字化及自动化有助于解决很多国家都面临的劳动力短缺问题并可提高竞争力，前景广阔。

在谈到中国时，弗赖说，中国是非常重要的市场，很有活力，日新月异。中国的数字化发展非常强劲，很多客户希望其生产流程更加优化及自动化，施耐德电气的软件解决方案在中国发展势头很好，公司将继续投资研发适合中国市场需求的解决方案。

氢能是本届工博会的热门词之一。据统计，500多家参展公司展示了氢在工业中的使用解决方案，比去年翻了一番。

主办方称，工业必须面对从气候变化和能源短缺到供应链不稳定和技能短缺等一系列挑战。要成功应对这些挑战，需要创新的技术和明智的经济政策战略。

德意志会展公司董事会主席约亨·科克勒在展前表示，碳中和生产、人工智能、氢技术、能源管理和工业4.0都是本次汉诺威工博会的重要主题。只有将这些技术结合在一起，才能缓解气候变化、确保可持续繁荣。

来自谷歌的机器学习专家米夏埃尔·门策尔介绍了机器学习技术可以给工业生产带来的变革可能。通过将人工智能和视觉检视技术相结合，谷歌可以在智能手机等硬件生产过程中快速识别有缺陷的电子元件。此外，通过构建机器学习模型，人工智能技术还可以完成汽车车身设计的流体力学分析，在不需要使用风洞或开展高性能计算的情况下即可得到测试结果。

工博会期间，还将举行一千多场演讲和小组讨论，与会者将就数字化、减缓气候变化和发展绿色氢能等主题提出应对策略和解决方案。

汉诺威工博会创立于1947年，有全球工业技术发展“风向标”之称，现已成为全球最具影响力的工业展会之一。（参与记者：朱晟、郭爽）

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