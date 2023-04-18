新华网海口4月18日电 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区（以下简称乐城先行区）管理局17日在海口与创新听力保健解决方案供应商——索诺瓦中国签署战略合作协议，双方将推动创新助听设备和人工耳蜗技术等引进，并期待继续搭建国际创新医疗器械引入中国的窗口，引入更多先进创新医疗器械产品，造福中国疾病患者。

图为海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局17日在海口与创新听力保健解决方案供应商索诺瓦中国签署战略合作协议。

乐城先行区是国务院2013年批准设立的国家唯一国际医疗旅游产业园区，享有包括加快医疗器械和药品进口注册审批、临床应用与研究的医疗技术准入等优惠政策，试点发展医疗、养老、科研等国际医疗旅游相关产业。目前，乐城先行区通过制度集成创新，加快推动优惠政策落地落实，不断释放改革发展的活力和动力，已经成为国际药械企业进入中国市场的主要通道，成为国内药械改革开放领域的“医疗特区”。

乐城先行区管理局常务副局长吕小蕾在签约仪式上致辞说，乐城先行区致力于搭建医疗产业生态圈，让国际药械厂商、医疗机构、专家团队以及链条上的各个市场主体，能够通过乐城先行区实现资源共享，共同推动创新方案的落地。希望通过与索诺瓦进行全方位的合作，充分发挥海南自由贸易港政策优势和乐城先行区的政策优势，为更多的听障人士提供更多创新的听力产品和听力健康解决方案。

索诺瓦集团首席执行官阿恩德 卡尔多斯基表示，索诺瓦将乐城先行区视为在中国大力发展听力健康产业，造福中国人民的重要战略合作伙伴。签署战略合作协议将支持双方提供更多创新的听力设备和听力保健服务，让听障人士受益于创新听力保健方案的同时，进一步助力中国听力保健行业长期、专业的可持续发展。

第三届中国国际消费品博览会日前在海口顺利闭幕，来自多个领域的全球头部企业参展为中国及世界经济增长注入了信心。“中国的市场优势和发展，令我们对中国经济和创新趋势充满信心。未来会进一步探索与乐城先行区的合作领域，造福更多听障人士。”卡尔多斯基说。

吕小蕾介绍说，截至目前，先行区已与全球18个国家和地区80余家国际药械企业建立合作关系，引进特许药械品种首例超300种，成为国际创新药械进入中国市场的快速通道。2022年，先行区接待医疗旅游人数18.9万人次，同比增长48.5%。

在优惠政策吸引下，海外新上市的药械，从申请使用到用上药只需3至7天，最快当天就可完成审批……国内疾病患者不出国门便同步享受到国际最新的创新药械治疗。特许人工耳蜗成为出国就医患者回流治疗的“爆款”产品。

得益于乐城先行区的特许政策，索诺瓦集团推出的全球首款核磁共振兼容的Ultra 3D人工耳蜗植入体，几乎与全球同步落地海南乐城先行区。此外，专为儿童度身定制的耳蜗智能 Marvel 声音处理器，也成功登陆乐城先行区，以满足听障儿童在成长中不断变化的需求。

世界卫生组织数据显示，全球约4.3亿人存在残疾性听力损失。索诺瓦中国区总经理方芳表示，未来期待更多的创新医疗产品通过乐城先行区注册快速进入中国市场并辐射海外市场。

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