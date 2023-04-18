瑞士驻华大使白瑞谊致辞。瑞士驻华大使馆供图

人民网北京4月18日电 （记者李琰）由瑞士驻华大使馆主办的“罗曼什语言文化周”17日晚在京开幕。罗曼什语是瑞士联邦第四种国家语言，这是首次在中国举办罗曼什语周。罗曼什语区艺术家诺特·维塔尔（Not Vital）、罗曼什语官方推广机构Lia Rumantscha秘书长安德烈亚斯·加布里埃尔（Andreas Gabriel）以及瑞士联邦外交部罗曼什语学者、翻译茱安娜·卡维泽尔（Giuanna Carviezel）出席开幕式，与百余位嘉宾共同庆祝瑞士语言与文化的多样性。

瑞士驻华大使白瑞谊（Jürg Burri）在开幕致辞中说，多语言性是瑞士根本特征之一，构成了瑞士文化的多样性。“除了每年的意大利语周、德语周和法语月外，我很高兴在中国首次举办罗曼什语周，进一步展示多语制对我们国家凝聚力的重要性。”此外，白瑞谊还向3位来自江苏南京的女士表示感谢，她们曾于2018年手动输入完成了一本16世纪古老罗曼什语词典的电子化工作。

1938年，罗曼什语成为瑞士国家语言。罗曼什语有5种不同方言，每一种都有自己的语法和词汇，除此以外，Rumantsch Grischun是罗曼什语统一的书面语言，并于1996年成为瑞士“不完全”官方语言。自从罗曼什语被正式赋予国家语言的地位以来，瑞士政府采取积极措施，以防止这一文化遗产流失，例如为罗曼什语媒体提供补贴、为官方文件或语言课程提供翻译，这既增加了罗曼什语在其母语群体中的日常使用，也增强了其他语言群体对学习该语种的兴趣。

据介绍，本次“罗曼什语言文化周“活动精彩纷呈，维塔尔与加布里埃尔将在大使官邸参与对话沙龙、聚焦罗曼什语言文化，还将在北京外国语大学就该语种的发展与保护及艺术在保护少数语种和文化方面的角色举行联名讲座。维塔尔还将在清华大学美术学院与师生对话，并和卡维泽尔一同赴成都，举行少数民族语言和文化保护主题讲座。此外，卡维泽尔将走进北京瑞士学校课堂，为学校小朋友朗读绘本，使馆社交媒体也将每日推出罗曼什语教学速成视频及其他相关活动。

罗曼什语言文化周开幕活动现场。瑞士驻华大使馆供图 罗曼什语言文化周开幕式上嘉宾在交流。瑞士驻华大使馆供图

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