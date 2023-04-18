联合国官员17日说，苏丹武装冲突已经造成将近200人死亡、1800人受伤。欧洲联盟说，欧盟驻苏丹大使艾丹·奥哈拉在苏丹首都喀土穆的住所内遭殴打。

地区国家和国际社会继续呼吁停火，但冲突双方目前没有让步迹象。一些分析师说，冲突可能持续多日，甚至存在外溢风险。

【人道状况堪忧】

联合国苏丹过渡时期综合援助团团长福尔克·佩尔特斯17日经由视频连线向联合国安全理事会报告，冲突已经导致至少185人死亡、大约1800人受伤。

苏丹医生委员会当天说，冲突造成近100名平民死亡，估计冲突双方合计“数十人”死亡。由于许多伤员无法到医院救治，实际死伤人数可能更多。

这一医生联合团体说，交火对喀土穆及其他城市多家医院造成严重破坏，一些医院“完全关门”。世界卫生组织早些时候警告，喀土穆多家收治受伤平民的医院已经“用光存血、输血器具和静脉注射液”。

在苏丹西部达尔富尔地区，无国界医生组织通报，北达尔富尔州唯一仍开门的法希尔医院收治136名受伤平民。这一国际医疗援助组织驻当地协调员塞勒斯·帕耶说，大多数受伤平民遭交火殃及，“其中许多是儿童”。由于手术能力有限，在冲突爆发的头48小时内，11名平民因伤势过重死亡。

在喀土穆，居民在恐慌中艰难度日。透过窗口可以看到坦克在街头隆隆开过，空袭声、炮声和激烈枪声断断续续，城区上空飘着黑烟。一些居民冒险出门，在尚未关门的食品店和加油站外排起长队。大多数城区断水、断电。

喀土穆还出现败兵趁火打劫、入户抢劫财物的报道。路透社说，冲突15日爆发后，喀土穆街头就看不到警察。

【欧盟大使遇袭】

欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利17日在社交媒体推特写道：“几小时前，欧盟驻苏丹大使在自己的住所遭殴打。保护外交馆舍和外交人员安全是苏丹当局首要责任，也是国际法规定的义务。”

博雷利没有披露欧盟大使奥哈拉的伤势，也没有指认哪伙人殴打了奥哈拉。

奥哈拉现年58岁，爱尔兰人。欧盟发言人娜比拉·马斯拉利告诉法新社记者，奥哈拉“尚好”。“保护员工安全是我们的首要任务。欧盟驻苏丹使团没有撤离，正在评估安保措施。”

爱尔兰副总理兼外交部长迈克尔·马丁说，尽管奥哈拉“没有受重伤”，这次袭击“严重违反维也纳公约所规定保护外交官的义务”。

联合国世界粮食计划署16日早些时候说，这一多边援助机构15日在北达尔富尔州分发物资时遭冲突殃及，雇员三死两伤，因此不得不暂停在苏丹的一切活动。

联合国分管人道主义事务的副秘书长马丁·格里菲思说，苏丹冲突再起，导致本已脆弱的局势恶化，迫使联合国机构及其人道主义合作伙伴暂时停止多个在苏丹境内的援助项目。法新社报道，苏丹三分之一人口需要人道主义援助。

【未见缓和迹象】

路透社分析，尽管军方在兵力上占优势且有空军，但快速支援部队早就在喀土穆及其他城市的居民区广泛扎营，意味着任何一方都难以迅速取胜。

快速支援部队领导人穆罕默德·哈姆丹·达加洛17日在推特上呼吁国际社会干预苏丹局势，称政府军轰炸平民。

军方则继续指认快速支援部队是“反叛民兵组织”，故意“在靠近人口密集城区交战”，并要求这一准军事组织解散。

前一天，苏丹军方宣布，应联合国建议，人道主义停火3小时。快速支援部队同样短暂停火。喀土穆16日夜间相对平静，但17日晨枪炮声再度响起。

过去几月，围绕快速支援部队如何接受改编、并入政府军，以及由何方监督这一过程，快速支援部队同军方关系日益紧张。美联社解读，这一改编是苏丹各方去年12月就恢复政治过渡进程所达成协议的一项主要条件，而协议迄今未获签署。

自15日爆发冲突以来，苏丹军方和快速支援部队均声称控制一系列要地，包括喀土穆国际机场、总统府，但无法获得第三方独立证实。

苏丹政治分析师胡卢德·海尔说，尽管苏丹自独立以来经历数十年内战、政变和反叛，但当前在喀土穆这种规模的冲突“前所未见”。

联合国苏丹过渡时期综合援助团团长佩尔特斯17日告诉媒体记者：“形势易变，很难说平衡会倾向哪方。”双方没有给人希望马上接受和平斡旋的印象。

路透社以埃及安全官员为消息源报道，埃及和阿联酋正合作制订停火提议。埃及是苏丹军方最重要的支持者，而快速支援部队同阿联酋、俄罗斯关系密切。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯当天早些时候再次敦促冲突双方“立即停止敌对”，警告倘若局势进一步升级，“对苏丹和整个地区可能极具破坏性”。（胡若愚）（新华社专特稿）

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