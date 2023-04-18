新华社联合国4月17日电 联合国安理会17日举行朝鲜核问题公开会。中国常驻联合国代表张军在会上作两轮发言，敦促美方正视朝鲜半岛问题症结，采取有意义的实际行动，并阐明中方对美英澳核潜艇合作问题的立场。

张军在第一轮发言中说，当前朝鲜半岛局势持续紧张，对抗不断升级，中方对此深表关切。半岛问题作为冷战残余延宕几十年，本质是安全问题。近段时间，美国在半岛周边频繁举行军演，出动核动力航母、B-52轰炸机等战略武器，严重加剧朝鲜不安全感，这是导致当前半岛局势紧张的主要原因。

张军指出，半岛问题历史上曾数次处于形势转圜的关口。然而，由于美方政策反复，未按“以行动对行动”原则作出回应，重回制裁施压老路，导致一再错失解决半岛问题的机遇。各方应深刻反思历史教训，认识到只有相互释放善意才能积累必要互信，才能为实现和谈创造条件。特别是美方要正视问题症结，拿出负责任态度，采取有意义的实际行动。

张军说，有关各方应多换位思考，正视彼此正当合理关切，减少相互刺激和对抗施压，为重启有意义的对话创造条件。中方始终主张坚持“双轨并进”思路和分阶段、同步走原则，强调半岛无核化和建立半岛和平机制二者缺一不可。这些主张过去曾经为半岛形势转圜发挥过重要作用，未来仍是解决半岛问题的根本出路，各方应继续沿着这一方向作出努力。

张军强调，要把握安理会发挥作用的正确方式。安理会行动的出发点应是缓和半岛局势、推动半岛长治久安，不能有失公允，更不能成为纯粹制裁施压、服务地缘战略的工具。安理会涉朝决议既包括制裁条款，也包括恢复对话、政治解决等内容，不应被选择性忽视。

张军在第二轮发言中阐明中方对美英澳核潜艇合作问题的立场时指出，这种合作的本质是核武器国家史无前例地向无核武器国家转让数以吨计的武器级核材料，是赤裸裸的核扩散行径。三方核潜艇合作严重违背《不扩散核武器条约》的目的和宗旨，也暴露了有关国家在核不扩散问题上无视自身义务、无视国际社会关切的真实面目。

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