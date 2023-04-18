本报记者 高 乔

最近，美国在中东地区动作不断：轰炸叙利亚境内的伊朗军事设施、派中央情报局局长伯恩斯秘访沙特并施压，在中东部署核潜艇，挑动本已紧张的巴以局势……在中东迎来“和解潮”的大背景下，美国继续搅局中东，凸显美国在中东的战略焦虑，也为中东和平进程带来更多不确定因素。

美以动作频频

连日来，巴以局势持续升级，黎巴嫩、叙利亚等国卷入其中。

4月9日，以色列国防军确认，以军当天对叙利亚境内的火箭弹发射装置等目标发起了火炮袭击，同时动用一架无人机参与行动。据以方通报，以军袭击是为了报复来自叙利亚境内的火箭弹袭击。4月8日夜间至9日凌晨，两批共6枚火箭弹从叙利亚南部射向以色列占领的戈兰高地，袭击没有造成人员伤亡。

此前，4月6日有34枚火箭弹从黎巴嫩射向以色列北部。以方指责是黎境内的哈马斯武装人员策划了袭击，并对黎巴嫩南部展开了炮击和空袭。这是自2022年4月以来，以色列首次确认向黎巴嫩领土发动袭击，也是2006年黎巴嫩战争后双方最严重的一次冲突。

这一系列动作的导火索是4月5日发生在耶路撒冷老城阿克萨清真寺的冲突。当天，以色列警方和巴勒斯坦民众在清真寺内发生两次冲突，造成数十人受伤。多个周边国家及阿拉伯国家联盟随即对此表示谴责。巴勒斯坦总统府发言人指责以方“越过红线”，将导致更大冲突。

面对巴以局势骤然升温，美国立即给予以色列声援支持。据美国国防部发布的信息，4月8日，美国国防部长奥斯汀与以色列国防部长约亚夫·加兰特通话时，表达了他对以色列的支持。两国防长同意保持密切协调沟通。

与此同时，美国在中东地区军事动作频频。据美联社报道，4月8日，美国海军驻巴林的第五舰队发言人蒂莫西·霍金斯称，美国已经向中东部署了一艘能够携带多达154枚“战斧”巡航导弹的核潜艇，这艘核潜艇已通过苏伊士运河，并被部署到美国第五舰队，以帮助确保该地区的海上安全和稳定。“战斧”巡航导弹从舰艇或潜艇发射，可击中最远2500公里以外的目标。它们在2003年美国领导的伊拉克战争和2018年叙利亚袭击中被广泛使用。报道称，这是对伊朗的一次武力展示。

此前，美国对叙利亚发动空袭。根据美国国防部消息，3月23日，美军在叙利亚东北部哈塞克省基地遭无人机袭击，造成1死6伤。美国情报部门认定无人机“来源于伊朗”，美国总统拜登授权美军当天发动空袭，作为对美军基地遇袭的报复。3月25日，拜登表示，美国随时准备在必要时采取进一步行动，以应对进一步的威胁或袭击。

凸显焦虑不满

《日本经济新闻》报道称，在中国斡旋下，沙特和伊朗“撇开美国”恢复正常关系，凸显美国在该地区影响力的下降，美国对此深感不满与焦虑。德国《明镜》周刊评论：“78年来，美国一直主导着沙特的战略决策。这个时代现在似乎已经结束了。”

复旦大学中东研究中心主任、研究员孙德刚接受本报记者采访时分析，近来的中东“和解潮”让美国感到地区政治领导权正在被稀释，因而倍感焦虑，想方设法维护美国主导、“分而治之”的中东地区秩序和安全架构。当前，美国仍将伊朗为代表的什叶派力量视作美国在该地区最大敌人，利用以色列等盟友，联合地区所谓“温和力量”反对伊朗，继续维持中东地区亲美力量与反美力量两大阵营对立的地区均势，在军事上则继续加大对反美阵营的遏制力度。在美国看来，中东“和解潮”带来的多国邦交正常化，有利于反美力量壮大。美国希望阻止这一趋势的发展，因而在中东地区战略上，由被动到主动，阻止中东“和解潮”削弱美国中东领导权。

作为美国在中东地区的“铁杆”盟友，以色列一直紧密配合美国中东战略。上海国际问题研究院研究员、中国中东学会副会长李伟建接受本报记者采访时分析，以色列是美国在中东的重要“棋手”，一直将伊朗视作最大竞争对手之一。沙特作为海湾地区具有重要影响力的国家，与伊朗改善关系，是以色列不愿看到的结果。在这个时候，以色列与巴勒斯坦发生冲突、轰炸黎巴嫩、袭击叙利亚等行动，主要是因为地区整体形势没有朝着美国和以色列希望的方向发展。此外，以色列近来国内政治不稳定，爆发罕见游行示威活动。为转移国内矛盾，以色列企图将舆论关注焦点转移到地区事务上。

中东期盼和平

在美国不断搅局下，中东和平进程前景如何？孙德刚认为，中东“和解潮”来之不易，和平进程存在“逆流”风险。美国搅动中东局势，为中东地区脆弱的和平进程带来更多不确定性。在东地中海地区，以色列和巴勒斯坦、黎巴嫩的军事冲突已为中东和平进程拉响警报。如若外部大国不能为中东和平进程发挥积极推动作用，巴以冲突可能会外溢到中东其他国家，该地区脆弱的和平趋势可能被打断。

半岛电视台报道称，美国将阿拉伯地区视为自己的“后院”。美国在该地区拥有大量军事存在，其中，超过3万名士兵分布在该地区国家的多个军事基地中。美国第五舰队司令部仍在巴林驻扎，在向亚洲和印度洋地区部署海空军方面发挥着重要作用。过去几年，美国在该地区的军事活动频率虽有所下降，但仍处于活跃状态。美国正在对中东进行“重新战略定位”，即美国以其他形式实现在该地区的力量部署，同时将美国剩余力量重新分配到世界其他地区。

李伟建分析，美国多年来主导中东地区秩序，将中东卷入地缘政治博弈乱局，挑动地区紧张局势，让中东国家错失发展机会。如今，以沙特为代表的中东多数国家认为，加快发展是他们的当务之急。他们希望创造较好的周边环境，改善地区国家关系，为国内发展创造条件，不愿意跟随美国节奏继续地缘政治博弈。此外，俄乌冲突发生后，美国对外战略重心转向俄乌局势和大国博弈，中东国家借此机会推动战略自主进程。

“如今，美国对外战略重心不在中东，而在于如何拉拢盟友展开大国博弈。然而，俄乌冲突引发的能源危机、通货膨胀等问题令美国的欧洲盟友疲于应对。美国更多关注能否团结欧洲盟友，因而在中东地区的外交、军事和经济投入减少，主导能力下降。此外，美国国内政治面临很多不确定因素，明年美国将迎来总统大选，拜登政府在任期间对中东的承诺尚未完全兑现，下一任总统会采取何种中东战略还有待观察。”李伟建说。

近期以来，沙特、伊朗正式复交，沙特、阿曼与也门胡赛武装举行停火谈判，土耳其与埃及宣布将在恰当时候把双边关系恢复至大使级，沙特与叙利亚就重新开放两国大使馆达成一致……“近年来，中东地区国家战略自主性不断提升，更愿意维持与美国的合作存量，扩大与新兴大国的合作增量，缓和与伊朗的竞争关系，建立多元平衡的伙伴关系网。在此背景下，美国与中东盟伴间的裂痕可能会越来越大。”孙德刚说。

卡塔尔大学国际关系学院教授凯尔·迪巴特的观点很能代表中东大部分国家的心声——“随着地区国家对美方霸权行径的认识越来越清醒，部分美国曾经的亲密盟友正在与美国拉开距离。虽然中东地区各方之间存在诸多矛盾，但所有地区国家都希望有一个安全的地区环境，所有地区国家都向往和平与发展。一个没有动乱的中东是所有中东人民的期望。”

(责编：刘洁妍、徐祥丽)