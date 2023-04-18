4月17日，获救非法移民抵达马耳他南部港口马尔萨什洛克。新华社发（乔纳森·博格摄）

新华社瓦莱塔4月17日电（记者陈文仙）据马耳他媒体报道，约60名非法移民在马耳他海域遇险获救后，于17日晚抵达马耳他南部港口马尔萨什洛克。

报道说，这些非法移民乘坐的两艘偷渡船遇险后，被两艘商船根据马耳他当局指令在马耳他和利比亚之间的海域救起，随后被转移到马耳他武装部队的巡逻船上，于17日晚抵达马尔萨什洛克。目前，这些非法移民的国籍等详细信息尚未明确。

据悉，为地中海遇险移民建立救助热线的“报警电话”组织16日曾发出这两艘偷渡船遇险的警报。

联合国人权事务高级专员办公室本月13日说，穿越地中海中部进入欧洲的移民和寻求庇护者正在急剧增加。自2014年以来，已有超过2.6万人在穿越地中海时死亡或失踪。

4月17日，获救非法移民抵达马耳他南部港口马尔萨什洛克。新华社发（乔纳森·博格摄）

4月17日，获救非法移民抵达马耳他南部港口马尔萨什洛克。新华社发（乔纳森·博格摄）

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(责编：刘洁妍、徐祥丽)