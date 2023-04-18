新华社利雅得4月17日电（记者胡冠）沙特阿拉伯领导的多国联军发言人图尔基·马勒基17日宣布，根据沙特提出的一项人道主义倡议，多国联军当天释放了104名被俘的也门胡塞武装人员，多国联军与胡塞武装互相释放俘虏的行动也因此结束。

据沙特媒体报道，马勒基说该行动由多国联军与红十字国际委员会协同完成。这104名被释放的俘虏已于当天回到也门首都萨那。

马勒基说，上述倡议是沙特此前提出的释放俘虏的人道主义倡议的延续，旨在为也门各方达成也门危机全面持久的政治解决方案创造有利气氛。

沙特领导的多国联军15日曾宣布，根据多国联军与胡塞武装达成的互换俘虏行动的规定，胡塞武装释放的19名多国联军俘虏已回到沙特，多国联军则释放了250名胡塞武装人员。

2014年9月，胡塞武装夺取萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特牵头成立多国联军对胡塞武装发起军事行动。在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装2018年12月达成协议，同意在红海港口荷台达停火，但不久后双方互相指责对方破坏停火协议。

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