新华社洛杉矶4月17日电（记者谭晶晶）美国太空探索技术公司17日宣布取消原定于当天进行的新一代重型运载火箭“星舟”以及飞船集成系统的首次轨道试飞。

“星舟”原计划于美国中部时间17日8时20分（北京时间21时20分）从位于美国得克萨斯州博卡奇卡的“星舟”研发、测试和发射基地升空。发射前几分钟，太空探索技术公司创始人、首席执行官兼首席工程师埃隆·马斯克在社交媒体上说，火箭的压力调节阀冻结，除非其很快恢复工作，否则发射将取消。

此后，太空探索技术公司在社交媒体上表示，“星舟”当天的飞行测试取消，任务团队将研究下一次发射机会。马斯克说，火箭燃料卸载，将在未来数日内再次尝试。

据太空探索技术公司网站介绍，“星舟”重型运载火箭总高度约120米，技术上包括两部分：火箭的上面级“星舟”飞船和火箭第一级“超级重型”助推器。“星舟”属于可回收火箭，比太空探索技术公司现有的“猎鹰9”和“猎鹰重型”运载火箭更大。其设计目标是将人和货物送至地球轨道、月球和火星等。“星舟”可将超过100吨载荷送入地球轨道。

美国联邦航空局14日表示，已批准太空探索技术公司在博卡奇卡发射基地进行“星舟”重型运载火箭的飞行测试。

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