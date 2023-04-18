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中方希望政治解决也门问题尽早迈出实质步伐

2023年04月18日06:56 | 来源：新华网
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　　新华社联合国4月17日电 中国常驻联合国副代表耿爽17日在安理会也门问题公开会上发言时表示，中方希望也门各方在政治解决也门问题方面尽早迈出实质步伐。

　　耿爽说，当前也门政治进程保持良好势头，有关各方就恢复休战保持沟通，沙特阿拉伯、阿曼等地区国家为缓和也门局势、实现永久停火作出积极努力。中方对此表示欢迎，也赞赏联合国也门问题特使格伦德贝里的劝和促谈工作。中方希望也门各方以人民利益为重，作出政治决断，坚持相向而行，尽早推动也门政治进程取得可视进展，尽早结束也门人民的苦难。

　　耿爽指出，近期也门安全局势趋紧。中方呼吁冲突各方特别是胡塞组织保持冷静克制，避免采取损害互信、制造紧张的挑衅行动，避免安全形势进一步恶化，为政治解决也门问题提供良好条件。

　　耿爽说，本月6日，沙特、伊朗两国外长在北京会晤，宣布即日起恢复外交关系，并表示愿按照3月初沙伊北京对话成果，在缓和关系的道路上不断迈出新步伐。这对加强地区团结合作、缓解地区紧张局势具有重大意义，为对话协商解决矛盾树立了良好示范，为推动全球安全倡议提供了精彩实践。这也充分表明，求和平、谋发展是中东地区人心所向、大势所趋。中方希望也门各方顺应地区潮流，响应人民呼声，抓住有利机遇，付出更大努力，争取在政治解决也门问题方面尽早迈出实质步伐。作为地区国家的好朋友、好伙伴，中方愿继续为促进地区和平稳定、实现也门持久和平作出努力。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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