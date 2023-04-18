李新伟

图为遗址出土的翡翠卡威尔神头像。

李新伟供图

3月26日，中国同洪都拉斯签署两国关于建立外交关系的联合公报，两国关系翻开崭新篇章。近年来，中国与洪都拉斯在考古合作领域也取得不少积极成果。

2015年，中国社会科学院考古研究所与洪都拉斯人类学与历史研究所签署合作协议，在玛雅文明的著名城邦——洪都拉斯科潘遗址开展考古工作。中洪联合考古队对一处贵族院落的发掘和研究，获得重大发现和收获，得到国际考古界高度肯定。

开启文明遗址考古合作

距今3500年左右，在玉米农业高度发展的基础上，墨西哥湾地区形成了中美洲最初的文明——奥尔梅克文明。此后在公元300年至900年期间，发展出繁荣的玛雅文明。数十万平方公里的低地和高山峻岭中，分布着百余个城邦国家，科潘正是著名的城邦之一。

玛雅人发明了象形和拼音结合的文字系统，雕刻或书写在石碑、木板、门楣、壁板、长凳、阶梯上，犹如图画。他们建筑了大量的巨型石碑、神庙、宫殿、金字塔，数学水平和天文学水平也很高，很早就独自发明了“0”的概念，能够测定太阳、月亮、行星运行的轨迹和日期。宏伟的金字塔神庙、精美的壁画、独特的象形文字、精确的天文历法及数学体系，让古老的玛雅文明成为人类历史上的一颗璀璨明珠。然而，公元9世纪，玛雅人突然离开家园大批迁移。是洪水、旱灾、疾病、外族入侵还是其他？玛雅文明的衰落，为世人留下了千古谜团。

我第一次走进玛雅世界是在2014年盛夏。经过近30个小时的长途旅行，飞机的舷窗下终于露出洪都拉斯茂密的热带丛林，抵达的城市圣佩德罗苏拉是洪都拉斯的经济中心。我们的向导——美国哈佛大学费什教授是玛雅文明研究的权威，深谙当地风土民情。我们一行驱车踏上通往科潘的崎岖山路。一路上，最强烈的视觉感受是各式各样的绿色，在层峦叠嶂中蓬勃肆意地倾泻开来。在玛雅文明中，绿色象征着旺盛的生命，是最重要的颜色之一。碧绿的翡翠也被视为凝聚了天地精华，是最珍贵的宝石。

科潘遗址包括王宫区和贵族居住区。经过考察，我们决定选择编号为8N—11遗址进行发掘。这是仅次于王宫的高等级贵族院落，四周原来有高大的石砌建筑，现在已经是一片被丛林掩盖的废墟。美国宾夕法尼亚大学学者于1990年发掘了院落的东侧，在中心建筑内发现了著名的“天空之带”石榻，上面雕刻着白昼太阳神、夜晚太阳神、月亮神和金星神，月亮神的怀中还抱着一只玉兔。遗址的建筑外墙上刻有太阳神重生的故事，太阳神怒目圆睁、脖子上以绑缚俘虏用的绳索为装饰，显示出强大的力量。东部的南侧室也有精美雕刻，表现的是有大钩鼻子的雨神查克和重生的玉米神带来万物欣欣向荣。

对于考古工作者来说，能够走进其他文明国度，触摸文物遗迹，感知文明发展脉络，是极其难得的体验和收获。在科潘考察后，我们飞抵首都特古西加尔巴，与洪都拉斯人类学与历史学研究所签订协议，建立中洪联合考古队。洪都拉斯政府对这次合作非常重视，协议签署仪式在总统府举行。

发掘贵族院落成果颇丰

2015年，我们重回科潘，正式开启中洪考古合作项目。遗址上丛林密布，猿声若断若续，小鹿时隐时现。几年来，双方成员相互学习、不断磨合，取得了重要的学术发现，也建立了深厚友谊。

我们聘请的洪都拉斯考古学家荷西·拉莫斯是科潘本地人，19岁就参加了最著名的“16号金字塔”的发掘。后来，他又被推荐到美国加利福尼亚大学河滨分校，师从研究玛雅图像和宗教的陶布教授攻读博士学位，学成后又协助费什教授工作，经验非常丰富。

我们带去了新型全站仪测绘、电脑生成三维模型以及注重呈现地层关系的新发掘技术。这些设施和技术可以极大提高工作效率。由于是初次合作，荷西最初对这些方法的准确性心存疑虑，坚持让技师使用传统方法。几番讨论后，我们决定先各自使用自己的方法进行测绘和记录。经过一段时间的比较后，荷西终于认识到新方法的优势，欣然接受中方建议。

在合作过程中，中方成员也学习到很多发掘技术，尤其是玛雅考古特有的隧道发掘方法。玛雅人奉行这样的观念：万物都要经历死后重生的历程，建筑也不例外。他们每隔一段时间就要拆除旧建筑、在上面修建新建筑，使它“重生”。所以，玛雅建筑中，地表的建筑只是外面一层，里面还埋藏着一层一层的早期建筑。考古学家要通过打隧道的办法，穿透晚期建筑，探寻早期建筑的情况。

在迷宫一样的隧道中，我们发现整个院落主要经历了三个发展阶段：早期建筑中心位置之下，有一座圆形石砌墓葬，埋葬着该家族的一位重要祖先。中期建筑以被拆毁的早期建筑为基础，形成了贯通东西的长台基，中心为主室，两侧为偏室。保存在地表的晚期建筑，规模最为宏大。建造前埋葬了一位身份重要的男性祖先，其腰部有一件以最上乘的湛绿翡翠制作的卡威尔神头像。卡威尔神是至高法力和权力的象征。在建筑台基下的不同位置，还埋葬有10余具人骨作为奠基礼使用的人牲，有些人牙嵌翠珠，身份颇高。

在高规格的奠基礼之后，建筑台基被扩大，并在中心部位建造了第二层台基，四周镶嵌了13个“交叉火炬”雕刻。玛雅宗教中，天有13层，因此13是最神圣的数字。“交叉火炬”为墨西哥首都墨西哥城附近特奥蒂瓦坎城邦中最宏伟的太阳金字塔下的圣殿标志，特奥蒂瓦坎是当时整个中美洲地区的文化中心。根据科潘Q号祭坛上的铭文记载，科潘第一王就是在这座圣殿里获得了卡威尔神的加持，远征科潘，建立了王国。因此，此雕刻为科潘王国神圣起源和纯正王统的标志。

严谨精细的工作使我们取得了超出预期的收获：厘清了贵族院落建筑演变序列，验证了王宫区反映的科潘王国兴衰。大量精美雕刻，表现了玉米神崇拜和祖先崇拜的内容。玉米神是从龙头神鸟腹中重生的大型雕刻，为首次发现。神鸟的龙头，与中国龙颇为相似。贵族墓葬中的翡翠饰品尤为精致。在2017年美洲考古学年会上，我们的发现成果得到广泛关注。

在科潘的时光，成了一段艰苦而难忘的记忆。在发掘过程中，我们会遇到毒蛇，这是非常危险的情况，因为要开车几个小时才能找到救治的医院。流行疾病也是个大问题，我就遇到过寨卡流行和登革热流行。然而，回忆中的科潘，无论是工作还是生活，更多的是快乐。我曾坐在科潘王宫区仪式大广场宽阔的草坪上，仰观羽毛灿烂如彩虹的金刚鹦鹉结队从头顶掠过。周末的清晨，可以到色彩缤纷的集市买一个新鲜芒果，吃一份玉米饼配玉米糊的早餐；傍晚去巧克力屋坐一坐，体验一下葫芦碗中加了辣椒粉和盐的玛雅贵族式可可饮料。

在人类历史的漫长进程中，各民族创造了具有自身特点和标识的文明，共同构成人类文明绚丽多彩的百花园。在科潘的这段考古经历令我更加深刻地认识到，不断深入了解和把握各种文明的悠久起源和丰富内容，了解不同文明的交流互鉴，有利于各国人民汲取丰厚的历史养料，共同构建人类命运共同体。

（作者为中洪联合考古队中方领队，中国社科院考古研究所研究员）

《 人民日报 》（ 2023年04月18日 18 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)