娜塞拉·凯奴

图为法国巴黎塞纳河一景。

埃弗尔德摄（影像中国）

春回大地，法国与中国之间的各类文化交流活动陆续拉开帷幕：中法文化之春、法语活动月、中法文化周……一系列活动令我心潮澎湃，对再赴中国充满期待。目前，我正在筹备新的作品展，计划于明年中法建交60周年之际造访中国，与中国观众和艺术创作者展开面对面的交流。

我从事艺术创作已有30年。在我的创作中，雕塑不可或缺。通过在艺术道路上不断地发现、探索和创造，我拥有了更加广阔的视野和丰富的收获。我的雕塑作品曾两次作为国礼赠送给中国：2014年中法建交50周年之际，我创作的人物雕塑《夏尔·戴高乐》被选定为国礼，由时任法国总统奥朗德郑重赠予到访的习近平主席，我很荣幸在现场见证了这一美好时刻；次年，奥朗德到访中国时，我创作的人物雕塑《维克多·雨果》再次作为国礼赠送给习近平主席。能用艺术作品见证并增进两国人民的友谊，令我备受鼓舞。数次中国之行，更对我的艺术观念产生深刻影响，留下许多美好回忆。

以像立传——

细腻表达人物精神

我从儿时起便热爱绘画。中学毕业后，我进入法国贝桑松美术学院学习绘画和雕刻，并前往美国纽约进修，最终定居巴黎，成为一名艺术创作者。

在我看来，艺术，有“浓缩”的能力，可以将生活“提纯”；创作，则是分享内心“秘密”的过程。我希望通过创作追求“美”、服务“美”，实现精神层面的升华。即使看似重现物体，艺术作品依然是心灵的表达。在具体创作中，需要在同一个主题的不同侧面之间调和矛盾点，在运动、节奏、光与影的融合中寻找平衡点。同时，创作也是反躬自省的过程，需要不断思考自己与他人、社会和世界的关系。因此，每次创作都是全新的探索，引领我抵达新的领域。

作为雕塑家，人物尤其令我着迷。我喜欢观察那些有故事的面孔，发现相貌与心灵的关系。人的面孔是心理的体现，一件人像作品无声地讲述着人物的成长经历。在可能的情况下，我更愿意与人物面对面展开创作对话，哪怕仅是无声的相处，对方嘴角扬起的微笑、眼神中的片刻茫然、颈部弯曲的弧度等，都能使我更好地捕捉其内心活动。

当面对面交流无法实现时，我会采取多种途径，尽可能丰富创作背景。创作之前，我会阅读书籍、观看影像记录，并大量查阅资料。若条件允许，我还会拜访创作对象的家人，倾听他们的回忆。通过熟悉人物，拉近心理距离，我对创作对象产生了亲切感，理解了其人生经历，并努力发现他们身上的普遍人性和独特的个人传奇。我希望通过雕塑，不仅展示人物的过往，还能体现他们对梦想的追求。

在充分研究人物背景后，我便全身心投入创作，与材料展开“亲密的斗争”。通常，我会刻画出人物的不同表情，观察每一个新的表情给人物带来的变化……通过反复试验，直到某一个表情脱颖而出。这需要花费很长时间，有时甚至几个月才能抓住人物内在“真相”闪耀的一刻：通过这个表情，人物的独特性能更充分地展现出来。

例如，我创作的“名人雕塑”系列中的法国作家《维克多·雨果》雕像就是一件难度很大的作品。为雨果立像，令许多雕塑家着迷。在大量阅读资料后，我发现雨果的内心既充满矛盾，又意志顽强。在此基础上，我首先要为人物确立正确的姿态，他是向上的，不断追寻真理；他也是沉思的，热切关注人类社会的未来，我努力在两者之间摸索、寻找一个平衡点。在表情塑造上，我需要把众人眼中各不相同的复杂印象汇集到一张面孔中，重新建构起他的“形象”。在工作室的地面上与创作材料持续“斗争”数周后，雨果“诞生”了：晚年的雨果从高处俯瞰，面带仁慈。人像的魅力往往来源于雕塑家对眼神的诠释。我特别注重表现这位文学巨匠富有远见的凝视，这种目光颂扬了作家笔下人物的自由精神，而他略带苦涩的嘴角又令人联想起雨果当时面对的复杂社会现实。

中国之行——

拓展视野丰富创作

一直以来，我对中华文明颇为仰慕，兴趣浓厚。2010年起，我数次前往中国进行艺术交流活动，参观了许多美术馆和博物馆，并赴各地采风创作。中国山河秀丽，景色多姿，这片土地上的湖泊和山脉呈现出一种特有的辽阔。在我看来，这种空间上的开阔感，令中国传统绘画别具美感。中国画中的很多风景一望无际，视野连绵不绝，仿佛没有尽头。湖泊淼淼，隐入山林，群山呈梯状层层向上铺展，或如桥梁般不断延伸。这些绘画作品既庄严，又空灵，体现出中国传统美学所具有的哲思。当我回到巴黎，它们仍在脑海盘桓，久久难以忘怀。为了表达向中国古典文化致敬的心情，我着手创作了孔子雕像。

在我眼中，孔子是中国传统文化的代表，他的著作凝聚了中华民族的智慧，他的许多论述体现了基于人类共同价值的道德规范，拥有超越国界的魅力。这种精神上的理解与共鸣，令我完全沉浸于他的哲学世界，创作过程一气呵成。

为了解孔子的外貌特征，我查找了很多资料，最终确定为高大、庄严、睿智。这也是世界范围内许多孔子雕塑作品中所展现出的形象，我仔细参阅，受到很多启发。孔子的哲学饱含“仁”和“礼”的思想，在创作时，我着力塑造一位眼神富有善意、嘴角露出微笑的年长者形象，他的头上束着发髻，胡须飘逸，充满智慧。这件作品融合了东方的哲学思想和西方的艺术表现手法，展示出文化交流、文明互鉴的独特魅力。

中国之行拓展了我的思维与视野，挑战了我头脑中固有的、以转录现实为中心的具象艺术观念。在此之前，我对世界的理解以比例、数字和几何为基础，而中国传统绘画更为强调精神上的共鸣，蕴含着丰富的哲学表达。这是两种截然不同的创作方法。能够与中国艺术家面对面交流，体验不同风格的创作，令我收获颇丰。

在中国，我认识了很多艺术家，结为朋友知己。即便有时候语言沟通上存在障碍，我们也能很快相互理解，因为艺术是人类共通的语言。比如，2019年12月，我前往西安参加丝绸之路艺术教育国际论坛暨国际油画展时，就认识了一位年轻的中国画家吴广。他送给我的瓷盘画作品，如今摆在我巴黎家中的书柜中。他是一位将传统与现代巧妙结合的艺术家，作品中线条的表现力十分出色，能够将数百个平面汇集到一张面孔上，呈现出立体感、时空感。

我在想，很多中国艺术家的作品魅力是不是就来自中国文字和书法？因为文字是民族的智慧结晶，是思想的有机组成。中国文字拥有很强的艺术之美，毛笔赋予每个字以勃勃生机。艺术创作者与不同文化相遇相知，拓展了对世界的感受力和理解力，创作视野也变得更为深远，这是十分幸运的事情。

艺术在人与人之间、文明与文明之间搭建起沟通的桥梁，是各国人民都能理解的美妙语言。以艺术为媒介，法国与中国的文化交流日益紧密。我关注中国当代艺术发展，与一些艺术家保持沟通，他们作品中展现出的蓬勃创造力令我震撼不已。我希望再去中国，欣赏锦绣山河，交流艺术之美，为增进两国人民的理解与友谊贡献一份力量。

（作者为法国著名雕塑家、画家，法国艺术家之家协会副主席，法国艺术与文学骑士勋章获得者，刘艳青采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年04月18日 18 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)