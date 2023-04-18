新华社华盛顿4月16日电 （记者孙丁）美国东南部亚拉巴马州小城戴德维尔15日晚发生枪击事件，造成4人死亡、28人受伤。

枪击事件发生在一场生日聚会上。亚拉巴马州执法局16日通报说，事件发生在当地时间15日22时34分左右，28名伤者中一些人伤势严重。目前尚无涉案嫌疑人被捕。

美国总统拜登在一份声明中对枪击事件遇难者表示哀悼，同时再次呼吁国会民主、共和两党展开合作，立法加强枪支监管以遏制美国枪支暴力。

不过，美国专家和媒体普遍对联邦层面控枪立法前景感到悲观。不少共和党人士近期出席美国全国步枪协会年会时强调，美国公民持枪权受宪法保护。

美国枪击事件频发，其加强枪支监管、遏制枪支暴力的立法进程因党争极化、利益集团阻挠等举步维艰。

美国中东部肯塔基州城市路易斯维尔市过去不到一周内发生两起严重枪击事件。4月10日，供职于该市一家银行的年轻男子持步枪打死至少5名同事并致多人受伤。枪手一度在社交媒体上直播行凶过程，还与警察交火，最后被警察击毙。4月15日晚，一名枪手在路易斯维尔市一座公园内向人群射击，导致2人死亡，4人受伤。

美国田纳西州纳什维尔市3月27日发生校园枪击案，造成包括3名儿童在内6人遇害。

据美国“枪支暴力档案”网站数据，美国今年以来已有超过1.2万人因枪支暴力失去生命。

《 人民日报 》（ 2023年04月18日 17 版）

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