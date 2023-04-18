本报记者 管克江

在阿联酋迪拜“我的菜园”垂直农场里，技术人员在查看蔬菜生长情况。

本报记者 管克江摄

在阿联酋迪拜阿勒马克图姆国际机场不远处，一栋四四方方、外观简约的办公楼里，垂直农场“我的菜园”里一派繁忙景象。

走进农场，记者如同进入一座实验室——进入车间需要经过两道门，工作人员均身着白大褂、戴着手套和发套；又像来到一个大型仓储市场——一排排货架上，整齐摆放着各种蔬菜，工作人员有时需要踩着梯子取放物品。农场生产经理罗伯特·费洛斯说，这里更像一个现代化的生产车间，温度、湿度、光照都进行自动化控制，为蔬菜提供更精准、更高效的生长环境。

“我的菜园”垂直农场由阿联酋航空航食部与美国农业科技企业第一农作物公司联合投资4000万美元建造，占地1万平方米，共3层。农场分为27个车间，每个车间的控制系统自成一体。这里种植了生菜、菠菜、甘蓝、甜菜等9种蔬菜。从播种到第一次收获大概需要6周时间。

在育苗车间，两名工人正用镊子夹着一粒粒甘蓝种子分别放入装有基质的小格子里。种子发芽后经过约两周时间，再移植到生长车间。每个货架下面都放着一个水箱，水箱内含有营养液，并根据不同蔬菜的成长需求提供“补给”。农场采用水培法种植蔬菜，可比传统农业节约95%的用水。就连车间里每天产生的湿气，也都由专门设备抽取冷凝后，重新注入水箱，最大限度节约宝贵的水资源。

在另一个车间里，工人们正在收获蔬菜。一名工人完成消毒程序后，小心翼翼地用铲刀铲下一棵棵生菜，放入塑料箱。费洛斯说，每个周期生菜可以收获3茬，菠菜有时候可以收获四五茬，每个车间全年可收获6个周期。

这座垂直农场是去年7月份开始投入生产的，每天可出产3吨蔬菜。费洛斯说，目前农场的产能只达到了设计最大产能的一半，主要按订单生产，比如为阿联酋航空公司航食部和阿联酋170多家超市供货等。他说：“和传统农业相比，垂直农场不仅更加节约资源，而且最大限度减少自然灾害和病虫害等影响，让食品安全和品质更加可控。”未来，垂直农场准备扩展种植蓝莓等浆果以及薄荷等香料作物。垂直农场还在改造相关车间，用于接待学校和公众前来参观，把这里建成开展可持续农业教育的基地。

采访结束后，记者又来到迪拜一家购物中心的超市里了解“我的菜园”垂直农场的产品销售情况。在冷藏架上，除了不同蔬菜的单独包装，还有一些蔬菜混搭的沙拉组合。一盒200克的生菜售价8.75迪拉姆（1元人民币约合0.53迪拉姆），比从国外进口的生菜便宜。货架旁还专门设置了一个“我的菜园”蔬菜栽培柜，柜顶标牌上写着：“超市现场种植，支持可持续未来。”

阿联酋耕地面积占国土面积不足5%，近90%的食品依靠进口。近年来，阿联酋出台多项政策支持发展农业科技，提高食品自给率。目前，阿联酋采用水培法种植的垂直农场已超过1000家。

参观过“我的菜园”垂直农场的迪拜王储兼迪拜行政委员会主席哈姆丹表示：“我们将继续推出新举措，运用现代农业技术，加快新鲜食品生产的自给，实现可持续发展，这是我们的首要任务。”阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德在参观农场后表示，阿联酋将继续加大科技投资，让食品生产供应更有韧性、更可持续。

（本报迪拜电）

《 人民日报 》（ 2023年04月18日 17 版）

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