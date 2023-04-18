本报记者 李 强 牛瑞飞 许海林 张梦旭

欧盟统计局日前公布的初步统计数据显示，欧元区3月通胀率按年率计算为6.9%。其中，食品和烟酒价格同比上涨15.4%，非能源类工业产品价格上涨6.6%，服务价格上涨5%，能源价格下降0.9%。当月，剔除能源、食品和烟酒价格后的核心通胀率为5.7%，创历史新高。

国际货币基金组织（IMF）欧洲部主任艾尔弗雷德·卡默4月14日在IMF和世界银行2023年春季会议期间的一场记者会上表示，欧洲地区多数新兴经济体和一些发达经济体通胀率仍处在两位数水平。虽然能源价格有所下跌，但家庭支出仍在快速增加。卡默认为，尽管近期表现尚可，但欧洲经济增长趋势正在减弱，地区国家面临遏制通胀、维持经济复苏、维护金融稳定三重挑战。

“成本的压力比我们预测的更棘手”

近日，德国柏林一家大型连锁超市推出特价葵花子油，1升装的价格为1.99欧元，相比其他超市低至少0.5欧元，这一优惠举措吸引了很多顾客，产品很快就被抢购一空。而两年前，德国超市1升装葵花子油平均价格为0.99欧元。黄瓜的价格更是一路高涨，即使在廉价超市，一根也要1.49欧元，在中高端超市甚至高达3.29欧元。而往年一根黄瓜的价格通常不超过0.7欧元。“高价黄瓜”已成为近期德国社交媒体的热门话题。

今年以来，德国通胀率继续在高位运行，2月达到8.7%，3月为7.4%，回落程度不及市场预期。2022年，德国全年通胀率为6.9%，显著高于2021年的3.1%。德国联邦统计局局长露丝·布兰德表示，2022年通胀率升至历史高点，主要是受乌克兰危机以来能源和食品价格飙升的推动。

目前，欧洲主要国家通胀率仍然处于较高水平。法国、意大利和西班牙的3月通胀率分别达到5.7%、7.6%和3.3%。在比利时，生活必需品也大幅涨价，2月鸡蛋价格同比上涨39%、牛奶价格上涨33%、土豆价格上涨25%。比利时消费者协会最新数据显示，现在一个两口之家每月在食品杂货上的花费约为512欧元，比去年每月平均上涨85欧元。

德国商业银行经济学家拉尔夫·索尔文评论称，不考虑能源价格因素，欧元区物价上涨实际上仍在加速，这给欧洲央行进一步加息带来压力。欧洲经济学家安娜·安德拉德认为，价格增速的下降不会像我们预期的那样快，“而且风险在于，成本的压力比我们预测的更棘手。”

“许多消费者仍然没有安全感”

在比利时，通胀给民众生活持续带来压力。据当地媒体报道，有约1/4的比利时家庭表示家庭财务状况紧张。一名小学校长表示，据她观察，不少孩子的餐盒里只带了面包。

本报记者在比利时超市随机采访了10名消费者，他们一致认为物价上涨过快。其中2名消费者告诉记者，他们最近开始经常光顾超市的临期食品柜台购买打折食品，而以前总倾向于购买更新鲜的食品。3名消费者表示，现在会认真翻阅超市的特价产品广告，并在该产品打折时大量囤积，尽管现在的特价比一年前的原价还贵。

通胀高企，给企业运营也带来很大压力。3月，德国超市品牌埃德卡宣布，与美国玛氏集团的价格谈判破裂，将终止与玛氏的合作。德媒报道称，通胀导致成本上涨，玛氏要求提价，但埃德卡认为涨幅过高，最终双方未能达成一致，包括可口可乐、箭牌口香糖等450余种商品将不得不退出该超市的货架。

购买力下降导致欧元区消费持续萎缩。德国联邦统计局公布的最新数据显示，2月德国的零售额同比下降7.1%，这已是连续第五个月下降。德国零售业相关调查机构预计，今年销售额将出现自国际金融危机以来的最大跌幅，预计下降3%。德国零售协会首席执行官斯特凡·根特表示：“许多消费者仍然没有安全感。”

中国社会科学院欧洲研究所副研究员杨成玉对本报记者表示，通胀高企已成为当前欧洲经济面临的最大挑战。早在去年2月乌克兰危机升级以前，欧洲便出现通胀上升迹象，天然气等价格已有上涨势头。乌克兰危机以来，欧洲能源和食品价格持续走高，进而推动电力价格上涨，又通过中间产品、运输成本上涨传导至制造业，蔓延至居民消费以及服务业，形成了全面的通胀态势。与此同时，欧洲制造业或因能源成本因素外迁，或因产业链供应链受阻，造成供给侧整体承压，刺激通胀螺旋式上升。

“可能不得不采取更有力的行动”

面对通胀难题，欧洲各国推出多项应对举措。德国政府先后出台数轮巨额财政救济方案，主要包括发放能源补贴、减轻民众税负等措施。去年底，德国推出49欧元全国短途公共交通月票、限制天然气和电力价格、发放能源开支一次性补贴、增加中低收入家庭住房补贴等举措。德国央行行长约阿希姆·纳格尔表示，由于欧洲央行加息政策效果会有时滞，预计今年德国通胀率仍将在7%左右的高位，明年有望大幅降低。

法国政府将遏制通胀作为当前工作的重中之重，计划今年投入450亿欧元用于能源补贴，以实现民用天然气和电力价格涨幅不超过15%。不久前，法国政府还与包括家乐福在内的多家商超达成“抗通货膨胀季”协议，承诺6月前在日用食品上为顾客提供“尽可能低的价格”。政府还将在未来数月内，以省为单位为最贫困民众提供食品券。

西班牙政府今年也采取了一揽子应对通胀举措，包括将面包、牛奶等基本食品的增值税从4.0%降为零，将食用油增值税从10%降至5%，向低收入家庭提供经济援助等。

近日，欧洲央行执行委员伊莎贝尔·施纳贝尔表示，高企的核心通胀比整体通胀更持久令货币当局担忧，欧洲央行“可能不得不采取更有力的行动”。欧洲央行行长拉加德也表示，目前欧元区通胀率仍然过高，且没有证据表明通胀正在下行，“这使得推进一项强有力的战略变得至关重要”。

为遏制通胀，欧洲央行自去年7月以来已连续6次大幅加息，共计加息350个基点。不过，欧洲央行继续坚持紧缩政策也引发了一些专家的担忧。荷兰国际集团宏观研究部负责人卡斯滕·布热斯基认为，欧元区成立以来最激进的货币紧缩政策已经并将继续对经济产生不利影响，未来欧洲央行将在价格稳定和金融稳定之间做出艰难平衡。卡默表示，近期欧洲银行业和更广泛金融领域的稳定遭遇挑战，给短期经济增长前景蒙上阴影。劳动力市场紧张、能源价格再次回升和地缘政治分裂加剧等因素可能会阻碍增长并抬升通胀。此外，金融稳定风险如得不到有效遏制，可能导致危机并拖累经济增长。

（本报柏林、布鲁塞尔、马德里、北京4月17日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月18日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)