本报记者 谢卫群

新开发银行新任行长迪尔玛·罗塞夫就职典礼于4月13日举行。当日，正在对中国进行国事访问的巴西总统卢拉来到位于上海浦东的新开发银行总部，出席罗塞夫的就职典礼。卢拉表示，新开发银行是第一个完全由新兴国家发起成立的多边开发银行，代表着新兴国家有能力对世界作出改变，即建立一个减少贫困、降低不平等程度、更可持续的世界。“这与由发达国家主导的‘传统银行’截然不同。”

罗塞夫在就职典礼上表示：“作为巴西前总统，我深知多边开发银行，特别是新开发银行，在满足成员国经济、社会发展和环境需求方面的重要性。担任新开发银行行长对我而言无疑是极佳机会，能为金砖国家、其他新兴市场和发展中国家，为我的祖国巴西，作出更多贡献。”罗塞夫坦言，“金砖国家等新兴市场国家在全球的作用日益重要，发展中国家必须互相支持，共同应对面临的挑战。”

新开发银行是巴西、俄罗斯、印度、中国、南非于2015年共同成立的多边开发银行，2021年启动扩员并吸纳孟加拉国、阿联酋、乌拉圭和埃及为新成员国，“朋友圈”不断扩大。新开发银行宗旨是为金砖国家及其他新兴经济体和发展中国家的基础设施建设和可持续发展项目提供投融资，促进全球增长与发展。自成立以来，新开发银行累计批准成员国98个项目，投资总额约332亿美元，重点领域涵盖清洁能源和能效、交通基础设施、水和卫生设施、环境保护、社会基础设施和数字基础设施。

在就职典礼后，罗塞夫接受了记者专访。她表示，任期内有3个规划与目标。第一，持续助力成员国的气候变化减缓和适应行动，以应对气候变化和实现可持续发展；第二，促进卫生、教育、住宅等公共服务相关领域发展，以解决不平等问题；第三，投资港口、机场、高铁和数字基础设施建设等项目，以促进基础设施建设。罗塞夫表示，基础设施是发展的基础，良好的基础设施将会加快发展进程。“如今，中国拥有世界上最庞大的高速铁路网络。”罗塞夫以中国举例来进一步强调基础设施建设投资的重要性，“铁路对发展中国家是一种必需的交通方式，它不仅可以运输大体量的人员货物，从物流角度是最具性价比的方式，同时也是提高人民生活水平、发展国家基础设施建设的重要载体。”

谈及如何助力成员国的经济发展，罗塞夫说，重要的是要提供更灵活的融资工具。如果仅仅挂钩单一的美元作为结算货币，就可能存在风险。目前，巴中之间已达成协议，加强本币贸易。新开发银行此前也发行了多笔人民币债券。

“提供多币种贷款，既包括美元贷款和欧元贷款，也包括人民币贷款以及其他本币贷款，这至关重要。”罗塞夫说。截至2023年一季度末，新开发银行以成员国本币提供的融资金额占投资总额的比例达21.5%。该行计划在2022年至2026年期间，30%的资金以本币提供，40%的资金用于支持促进气候变化减缓和适应项目。

《 人民日报 》（ 2023年04月18日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)