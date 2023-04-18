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“推动人类发展进步的重要力量”（大道之行）

本报记者  沈小晓
2023年04月18日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　在约旦塔格集团创始人兼董事长塔拉勒·贾扎莱的办公室墙上，习近平主席与他的合影格外显眼。2016年1月20日，习近平主席访问埃及期间，会见了贾扎莱等10名获得“中国阿拉伯友好杰出贡献奖”的友好人士，同他们一一握手，合影留念。

　　“习近平主席为我颁授奖章，并同我亲切握手。习近平主席带领世界上最大的发展中国家不断创造新奇迹，是当之无愧的大国领袖。受到习近平主席的肯定和勉励，对我来说是莫大的荣誉。”回忆起从习近平主席手中接过奖章时的情景，85岁高龄的贾扎莱仍然激动不已。“我对习近平主席说，我将不遗余力地为阿中友好贡献力量，这是我的使命。”贾扎莱回忆，习近平主席对阿拉伯友人给予高度评价，“你们为促进中阿关系发展所作出的贡献将镌刻在中阿友好的历史上，中国人民不会忘记。”习近平主席的话语感动并温暖了现场所有人。

　　贾扎莱多次现场聆听习近平主席的重要讲话，每次都深有感触。2019年6月，习近平主席出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛全会并发表题为《坚持可持续发展  共创繁荣美好世界》的致辞。当时贾扎莱作为阿拉伯国家的一名代表在现场聆听了致辞。“习近平主席的致辞真诚、务实、精彩，展现了远见卓识和积极作为，给我们留下深刻印象。”贾扎莱表示，习近平主席始终将发展作为解决全球性问题的关键，提出了许多富有建设性的理念和倡议，“我们从习近平主席的讲话中，能强烈感受到他推进民族复兴、维护世界和平、促进全球发展的责任感与使命感”。

　　贾扎莱高度评价习近平主席提出的一系列全球性倡议和举措，认为这些倡议和举措立足当下、放眼未来，“是推动人类发展进步的重要力量”。“共建‘一带一路’倡议积极助力沿线国家和地区发展，特别是让发展中国家共享发展机遇和红利。全球发展倡议助力各国共同应对前所未有的挑战，实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，阿拉伯国家对此非常欢迎，并从中受益。”贾扎莱表示，在人类命运休戚与共的今天，习近平主席提出这些倡议和举措，致力于满足各国人民对幸福生活的追求，展现了一个负责任大国领导人推动世界共同发展的胸怀和担当。

　　文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。“我非常赞成习近平主席倡导的平等、互鉴、对话、包容的文明观。只有坚持交流互鉴，人类文明才能充满生机。”贾扎莱告诉记者，多年来他一直密切关注中国发展，致力于在阿拉伯世界推广中文教育，传播中国文化。在贾扎莱推动下，阿拉伯—中国商务和文化论坛成立；塔格集团与中国相关部门合作成立的安曼塔格孔子学院，成为全球首个由企业与高校共同创办的孔子学院，也是落户约旦的第一家孔子学院；2017年，塔格集团又与沈阳师范大学签署合作协议。目前，塔格集团在中国设有5个办事处，搭建了阿拉伯国家企业同中国企业交流合作的平台。

　　贾扎莱表示，中国文化是世界上最久远、最丰富、最有特色的文化之一。“加强文化交流，有助于促进阿中其他领域合作。”贾扎莱说：“我会随身携带一些写有中国谚语、古训的字条，比如‘十年树木，百年树人’‘学而时习之’等，提醒自己不断学习进取。从中国文化中，我们可以汲取很多丰富营养、获得人生启迪。”

　　“从一个文明古国发展到一个现代化国家，中国成就举世瞩目。中国共产党带领中国人民走出了一条适合自己国情的发展道路，中国的发展经验值得我们学习。”贾扎莱表示，“多年前，孩子们让我推荐他们应该去哪里深造时，我毫不犹豫地说‘到中国去’。现在，我儿子、孙子、孙女都会说中文。”如今，贾扎莱经常鼓励阿拉伯年轻人学习中文，并建议他们去中国留学。因为在贾扎莱看来，“中国必将引领世界发展潮流”。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月18日 03 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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