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中国是非洲的可靠朋友和真诚伙伴（国际论坛）

法尔哈娜·帕鲁克
2023年04月18日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　当前，世界经济面临通胀高企、市场波动加剧、不确定增加、下行压力增大等风险。在此背景下，非洲国家同中国巩固传统友谊、深化经贸合作的重要性更加凸显

　　

　　当前，世界经济面临通胀高企、市场波动加剧、不确定增加、下行压力增大等风险。复杂严峻的形势给人类发展带来了风险挑战，也为各方加强团结合作、推动构建人类命运共同体提供了新契机。在此背景下，非洲国家同中国巩固传统友谊、深化经贸合作的重要性更加凸显。

　　打造成功的伙伴关系，应有共同的努力目标。当合作伙伴清楚了解彼此发展目标和优先事项时，双方就能更有效地开展合作。中国是非洲的可靠朋友和真诚伙伴，非中双方清楚了解彼此的发展目标和优先事项，这为双方深化合作打下了良好基础。近年来，非中经贸联系进一步加强，各领域务实合作不断深化，双方建立起了紧密的发展伙伴关系。当前，非洲各国同中国之间的贸易和人员往来正在快速恢复。包括南非在内的非洲国家将同中国加强在联合国、中非合作论坛等框架下的沟通协调，推动基础设施建设、贸易、创新、应对气候变化等各领域合作，为各自发展提供助力。

　　中国取得了举世瞩目的发展成就，广大发展中国家期待分享中国的成功经验。通过加强同中国的交流合作，各方可以找到更有效、更可持续的发展方案。例如，中国在新技术尤其是清洁能源技术的开发应用方面进步迅速，已经处于全球领先地位，发展中国家可以在该领域加强与中国合作。

　　近年来，能源短缺制约南非经济社会发展。目前，南非正在积极探索能源转型，鼓励民众使用家用太阳能，一些大型企业也在扩大太阳能、风能和水力发电投资。南非的能源转型、绿色发展为南中合作提供了广阔空间，双方都可以从合作中受益。南非可以借此缓解能源紧张状况，推动经济社会发展。中国企业可以向南非提供适用技术，开拓市场，进一步增强在全球清洁能源市场的竞争力。通过在清洁能源领域加强合作，双方将共同为建设一个可持续发展的世界作出贡献。

　　深化非中全面战略合作伙伴关系，扩大双方经贸与投资合作，是非洲国家的共同意愿。中国积极加大对非投资，帮助非洲改善高速公路、港口、能源等基础设施，将有力推动非洲工业化进程，创造就业机会，促进非洲经济增长。展望未来，非中加强各领域互利合作，必将推动双方实现共同发展与繁荣。

　　（作者为南非国际问题专家）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月18日 03 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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