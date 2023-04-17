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俄最大煤炭公司高管：将扩大对华煤炭出口

2023年04月17日16:33 | 来源：人民网-国际频道
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西伯利亚煤炭能源股份公司总经理巴索夫在北京接受媒体采访。人民网记者 杨倩摄
西伯利亚煤炭能源股份公司总经理巴索夫在北京接受媒体采访。人民网记者 杨倩摄

人民网北京4月17日电（杨倩、叶列娜） 西伯利亚煤炭能源股份公司总经理马克西姆·巴索夫在京接受媒体采访时表示，公司计划今年扩大对中国市场的煤炭供应，并积极探索更多合作方向。

西伯利亚煤炭能源公司是俄罗斯最大的煤炭公司，世界第四大煤炭供应商。目前，中国是该公司最大的市场。

巴索夫介绍， 公司对华煤炭供应量为700万吨。按照计划，今年的对华煤炭供应量将超过2000万吨。他表示，此行与中国大型煤炭公司签订了长期合同，相信未来年供货量能够实现5000万吨。

据中国海关数据显示，近年来我国对俄罗斯的煤炭进口保持稳定增长态势。2022年我国从俄罗斯进口煤炭6806万吨，占当年煤炭进口总量的23.2%。2021年我国进口俄罗斯煤炭5346万吨，占进口总量的16.5%

巴索夫指出，当前中国与俄罗斯的能源合作正处于前所未有的高水平。他说：“我们决定扩大对中国市场的供应，目前已经在销售铁矿石、石油焦炭和生物质，并积极考虑与中方企业建立进一步合作关系。”

除了传统能源领域，巴索夫认为，俄中在电力供应方面有巨大的合作潜力。他说：“中国企业在绿色能源领域具备先进的技术，我们将认真考虑在这一领域建立合作项目。”

此外，机械制造是另一个颇具前景的合作领域。西伯利亚煤炭能源公司计划与中国机械制造商合作，为俄罗斯采矿企业提供设备、配件与售后服务。

(责编：贾文婷、杨牧)

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