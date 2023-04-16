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韩国总统尹锡悦支持率今年首次跌破30%

2023年04月16日13:32 | 来源：新华网
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新华社北京4月16日电 韩国一项最新民意调查结果显示，总统尹锡悦的支持率降至27%，是今年以来首次跌破30%。韩国媒体表示，对日“屈辱外交”和应对美国“监听门”不力是导致尹锡悦支持率下滑的主要原因。

韩国媒体15日报道，民调机构“盖洛普韩国”11日至13日对1002名韩国成年人展开意向调查，让他们评价尹锡悦的施政表现。结果显示，尹锡悦的支持率为27%，较上周下降4个百分点；不支持率为65%，较上周增加4个百分点。

对尹锡悦给出否定评价的受访者中，28%的人给出的主要理由是“外交问题”。近日，一批疑似源自美国军方的保密文件流传于多家社交媒体，包含美方监听韩国政府高层内部讨论的内容，引发韩国舆论哗然。

韩国外交部长官朴振表示，韩方已通过外交渠道要求美方在查明事实后向韩方通报结果。韩国最大在野党共同民主党则敦促尹锡悦政府果断应对，立刻向美方提出强烈抗议，并追查真相。

此次民调同时显示，一些受访者不满韩国政府对日本搞“屈辱外交”。上月，韩国政府正式宣布对二战期间日本强征劳工受害者实行“第三方代赔”方案，引发在野党、受害劳工及家属、市民团体等多方强烈反对。另一些给出“差评”的受访对象认为尹锡悦执政经验不足。

尹锡悦去年5月就任韩国总统。他的支持率去年7月首次跌破40%，8月至9月一度跌至24%。今年以来，他的支持率徘徊在30%出头。（张旌）

(责编：苏缨翔、燕勐)

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