新华社北京4月16日电 日本警方15日通报，在和歌山县向首相岸田文雄投掷疑似爆炸物的嫌疑人已被逮捕，警方正调查这名男子的动机。据日本媒体披露，嫌疑人为24岁的木村隆二，来自兵库县。

日本多家媒体援引警方消息人士的话报道，木村现居住在兵库县川西市，他在见到自己律师前拒绝与警方交谈。

岸田当天在和歌山县和歌山市声援众议院补缺选举自民党候选人。中午约11时25分，他在该市杂贺崎渔港准备发表演讲前遭人投掷“爆炸物”。周围警卫立刻将岸田围住，护送他乘车转移至和歌山县警察总部。岸田在此次事件中没有受伤。

综合电视台新闻画面及多家媒体报道，嫌疑人向岸田投掷的是一个银色筒状物体，“爆炸物”看似装在筒中，被投掷后约50秒才爆炸，发出很大声响并冒出白烟。警卫随后制服嫌疑人，当时嫌疑人还有另一个银色筒状物体没有扔出。现场有当地民众协助警卫擒住嫌疑人。

事件发生后，当地消防部门迅速派出消防车赶到现场。据媒体报道，一名警察在事件中受轻伤。

经历“爆炸物”风波后，岸田当天下午恢复助选活动，包括在当地一个车站停留并发表演讲。岸田告诉媒体记者，警方正在调查事件细节，他对于这起事件引发许多人担心感到“抱歉”。按照他的说法，当前的补缺选举“很重要”，“我们必需共同努力坚持”。

日本执政党与在野党人士当天纷纷发文谴责，表示这是不可容忍的暴行。

15日的“爆炸物”风波距离日本前首相安倍晋三去年7月8日在奈良市街头做助选演讲时遭枪击身亡不到一年。今年1月，日本奈良地方检察厅以杀人和违反枪支刀具法的罪名正式起诉枪杀安倍的嫌疑人山上彻也。

据多家媒体报道，最新这起事件暴露出日本警察厅的安保工作仍有漏洞，而且当时最早发现并抓住嫌疑人不放的是一名当地民众。

事发当天，七国集团气候和能源部长会议正在日本北海道首府札幌举行，七国集团外长会议16日将在日本长野县轻井泽召开。有日本舆论担心，日方安保人员能否保证下月在广岛开幕的七国集团领导人会议顺利举行。（郑昊宁）

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